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Hepsi aynı gün doğdu! AK Parti ile yaşıt 25 genç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

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Hepsi aynı gün doğdu! AK Parti ile yaşıt 25 genç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

AK Parti'nin 25. kuruluş yılı programında yer verilen bir detay dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı protokolde, 14 Ağustos 2001 doğumlu 25 genç yer aldı. Gençler, Erdoğan ile birlikte programa katılım sağladı.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlendi.

Program öncesinde partililer, etkinliğin yapıldığı alandaki yerlerini almaya başladı.

Hepsi aynı gün doğdu! AK Parti ile yaşıt 25 genç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu
Başlık ResmiHepsi aynı gün doğdu! AK Parti ile yaşıt 25 genç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılım sağladığı programda AK Parti'nin yaşı olan 25 yıla ilişkin yer verilen detay dikkat çekti.

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AYNI GÜN DOĞAN 25 GENÇ KATILDI

Programın dikkat çeken ayrıntısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın, doğum günü 14 Ağustos olan 25 gençle birlikte oturması oldu.

Hepsi aynı gün doğdu! AK Parti ile yaşıt 25 genç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu
Başlık ResmiHepsi aynı gün doğdu! AK Parti ile yaşıt 25 genç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

Bu 25 gencin ortak özelliği ise doğum günlerinin 14 Ağustos olması.

Gençler protokolde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber yer aldılar.

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