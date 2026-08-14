Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen özel mitinge katıldı. Bilici’nin AK Parti saflarına katılacağı yönündeki kulislerin ardından mitingde yer alması dikkat çekti.

AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Başkent Millet Bahçesi’nde geniş katılımlı bir program düzenlendi. Mitinge Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de katıldı. Bilici’nin programa katılması, son günlerde siyasi kulislerde gündeme gelen AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! Mustafa Bilici mitinge katıldı

AK PARTİ’YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bilici’nin AK Parti’ye katılacağı ve kuruluş yıl dönümü programında rozetinin takılacağı yönünde gün içinde çeşitli haberler yayımlandı. Öne çıkan bilgilerden biri de Bilici’nin geçişinin gerçekleşmesi halinde Yeni Yol Grubu’nun TBMM’deki sandalye sayısının 19’a düşeceğini ve grup statüsünün bundan etkilenebileceğiydi.

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GÖZLER ROZET TÖRENİNDE

Bilici’nin yanı sıra farklı partilerden bazı milletvekillerinin de AK Parti’ye katılması bekleniyor.

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