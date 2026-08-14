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Spor

Vlahovic'ten şampiyonluk mesajı: "Her şeyimi vereceğim"

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Vlahovic'ten şampiyonluk mesajı:

Beşiktaş Kulübü, 3 yıllığına kadrosuna kattığı Sırp santrfor Dusan Vlahovic için imza töreni gerçekleştirdi. İmza töreninde konuşan Vlahovic, "En büyük hedef olan şampiyonluk için elimden geleni yapacağım" dedi. Transfere ilişkin konuşan Başkan Adalı ise "Bugün de Avrupa'nın en büyük golcülerinden Dusan Vlahovic'i Beşiktaş'ımıza kazandırdık. 'Kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları gider, alır, gelirim.' sözümüzü bir kez daha yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

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Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulüp yöneticileri ve yetkililerinin yanı sıra töreni yerinde takip etmek isteyen yaklaşık 20 bin siyah-beyazlı taraftar katıldı.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile birlikte tribüne çıkan Vlahovic'i taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

Törende ilk olarak söz alan Serdal Adalı, "Beşiktaş tarihinde çok büyük oyuncular oldu, birçok dünya yıldızı bu şanlı formayı giydi. Bugün de Avrupa'nın en büyük golcülerinden Dusan Vlahovic'i Beşiktaş'ımıza kazandırdık. 'Kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları gider, alır, gelirim' sözümüzü bir kez daha yerine getirdik. Taraftarımızın isteğiyle birlikte yola çıktığımız futbol aklının, hocamızın katkılarıyla, hepimizin emeğiyle ama en çok da Beşiktaş'ımızın gücüyle bu transferi hep beraber gerçekleştirdik. Beşiktaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"Bu transferde bizler kadar, Dusan Vlahovic'in duruşu da önemli bir rol oynadı." ifadelerini kullanan Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben yeni kartalımız Dusan Vlahovic'e evine 'hoş geldin' diyorum. Dün akşam burada üstün bir oyun, güzel bir galibiyetle tur atlayan takımımızı kutluyor, Beşiktaş'ımızı ve ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Pazar akşamı sezonu burada hep birlikte açacağız. Yepyeni bir sezona, yepyeni bir takımla başlıyoruz. Bütün hamlelerimizi Beşiktaş'ın başarısı, iyi olması için yapıyoruz. Ancak çok önemli bir nokta var, en ufak bir rehavete kapılmamalıyız. Ayaklarımız yere basmalı, bu yeni kurulan takıma gereken zamanı vermeliyiz. Her ne kadar üst düzey oyunculardan da kurulu olsa, takımımız halen bir uyum süreci geçiriyor. Ben sizlerden, oyuncularımız adına da bu uyum sürecinde zaman ve sabır istiyorum. İlk düdükten son maça kadar takımımıza, oyuncularımıza gereken desteği vermenizi rica ediyorum. Hepinize desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum."

Dusan Vlahovic
Başlık ResmiDusan Vlahovic

VLAHOVİC: "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNDE OLMAK BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Dusan Vlahovic, şampiyonluk hedefi doğrultusunda elinden geleni yapacağını belirtti.

Beşiktaş'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Vlahovic, "Burada olduğum için çok gururluyum. Buraya geldiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda havalimanındaki sıcak karşılamanız için çok teşekkür ederim. Sizin için sahada yüzde 100'ümü, her şeyimi vereceğim. Aynı zamanda bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde olmak benim için gurur verici. Sizin bu desteğinizle elimden gelen her şeyi yapacağım. En büyük hedef olan şampiyonluk için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Dusan Vlahovic
Başlık ResmiDusan Vlahovic

Vlahovic, Türkçe olarak "Hazır mısınız? Başlıyoruz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Açıklamaların ardından Sırp futbolcu, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninin ardından sahaya inen Dusan Vlahovic, taraftarlara "üçlü" çektirdi. 26 yaşındaki oyuncu, saha kenarındaki topları da tribünlere gönderdi.

Tören, Vlahovic'in tribünlere yeniden "üçlü" çektirmesiyle sona erdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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