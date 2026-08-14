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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Erdal Beşikçioğlu'na cezaevinde ziyaret

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Erdal Beşikçioğlu'na cezaevinde ziyaret
Fotoğraf Başlığı CHP lideri Kılıçdaroğlundan Erdal Beşikçioğluna cezaevinde ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ağustos'ta tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu cezaevinde ziyaret etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu Konya Ereğli Cezaevi’nde ziyaret etti.

Görüşme öncesinde veya sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yaptığı "yolsuzluk" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve beraberindeki 39 kişi 3 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Beşikçioğlu, Konya Ereğli Cezaevi’ne gönderilmişti.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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