CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Erdal Beşikçioğlu'na cezaevinde ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ağustos'ta tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu cezaevinde ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu Konya Ereğli Cezaevi’nde ziyaret etti.

Görüşme öncesinde veya sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yaptığı "yolsuzluk" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve beraberindeki 39 kişi 3 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Beşikçioğlu, Konya Ereğli Cezaevi’ne gönderilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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