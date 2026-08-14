Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı: Mohamed Salah detayı

Trabzonspor, Süper Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yarın akşam oynanacak karılaşma için bordo-mavili takımın kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 1'inci haftasında Kasımpaşa ile 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da kamp kadrosu açıklandı. Geçtiğimiz hafta 2 yıllık sözleşme imzalanan Mısırlı yıldız Mohamed Salah da kadroda yer aldı.

Mohamed Salah, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Trabzonspor'da 17 milyon euro garanti ücret alacak.

Bordo-mavili ekibin İstanbul kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Mohamed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Rene Mitongo."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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