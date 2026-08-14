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Spor

Galatasaray'da Dursun Özbek'e büyük tepki: "Yönetim istifa!"

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Galatasaray'da Dursun Özbek'e büyük tepki:

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, Dursun Özbek yönetimini istifaya davet etti.

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Galatasaray'da taraftarlar, yeni sezonun ilk maçında transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetime tepki göstermeye devam etti.

İSTİFA TEZAHÜRATLARI

Çorum Futbol Kulübü maçında da protestolarını sürdüren taraftarlar, rakip takımın art arda gelen gollerinin ardından "yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu.

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HAZIRLIK MAÇINDA TRANSFER TEPKİSİ

Geçen hafta Fransa temsilcisi Rennes ile yapılan hazırlık maçında transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetimi protesto eden taraftarlar, Villarreal müsabakasında da tepkilerini sürdürmüştü.

Sarı kırmızılı taraftarlar, yaz transfer döneminde sadece Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kiralayan yönetime, "Dursun Özbek transfer nerede?", "Martta kombine, mayısta kongre, söylesene başkan transferler nerede?" ve "Sabrımız taşıyor transferler nerede?" tezahüratlarını yapmıştı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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