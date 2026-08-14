Şanlıurfa'da tarımsal sulama kanalına giren çocuklar boğulma tehlikesi geçirdi. Olay anından çevrede bulunan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ın korumaları son anda yetişerek çocukların boğulmasına engel oldu.

Şanlıurfa'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, bir program için bölgede bulunan Vali Hasan Şıldak'ın korumaları tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk serinlemek için tarımsal sulama kanalına girdi.

Bir süre sonra çocuklardan 2’si sudan çıkarken, 2 çocuk akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.

Valinin korumaları son anda yetişti! Boğulmak üzere olan çocukları kurtardılar

İMDATLARINA KORUMALAR YETİŞTİ

Bu sırada bir program nedeniyle bölgede olan ve boğulma tehlikesi geçiren çocukları fark eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ın korumaları yardıma koştu.

Korumalar, çocukların tel örgülere tutunmasını sağladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Valinin korumaları son anda yetişti! Boğulmak üzere olan çocukları kurtardılar

Ekipler, tel örgüleri kesip merdivenle ulaştıkları çocukları sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan çocuklar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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