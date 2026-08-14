Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Hafta sonu denize girmek yasaklandı! İstanbul ve Zonguldak için uyarı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Hafta sonu denize girmek yasaklandı! İstanbul ve Zonguldak için uyarı

Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle İstanbul’un Beykoz ilçesinde hafta sonu denize girmek yasaklandı. Zonguldak’ta ise 13 Ağustos’ta başlayan 4 günlük deniz yasağı 16 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Karadeniz kıyılarında beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle İstanbul’un Beykoz ilçesinde hafta sonu, Zonguldak’ta ise 4 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

BEYKOZ'DA HAFTA SONU DENİZE GİRMEK YASAK

Beykoz Kaymakamlığı, hafta sonu ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan bölgelerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga yüksekliği nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girmek yasaklandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Şile
HABERLER

Şile'de denize girmek yasak mı? 13-14 Ağustos Şile Kaymakamlığı açıkladı

ZONGULDAK'TA 4 GÜNLÜK YASAK

Öte yandan Zonguldak'ta da geçtiğimiz günlerde bölge halkı uyarılmıştı. Valilik, beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta il genelindeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Meteoroloji’den 30 şehir için uyarı! Sağanak, aşırı sıcak ve nem bunaltacak
YAŞAM

Meteoroloji’den 30 şehir için uyarı! Sağanak, aşırı sıcak ve nem bunaltacak

Buna göre Zonguldak'taki deniz yasağı 16 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Valilik, kararın vatandaşların can güvenliğini korumak ve boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla alındığını belirterek vatandaşlardan uyarıları dikkate almalarını istedi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİM"
AK Parti'nin çeyrek asrında 'gelecek 50 yıl' vizyonu!
ÇEYREK ASIR BÖYLE GEÇTİ!
ÇEYREK ASIR BÖYLE GEÇTİ!
Türkiye siyasetinde 25 yıllık AK Parti dönemi
ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI!
ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI!
3 vekil ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
MAÇTA ŞOK GOLLER
MAÇTA ŞOK GOLLER
Rams Park'ta kırmızı kart çıktı
YIL SONU HEDEFİ ŞAŞIRTTI!
YIL SONU HEDEFİ ŞAŞIRTTI!
Gram altın için 11 bin TL tahmini
"YÖNETİM İSTİFA!"
Galatasaray'da Dursun Özbek'e büyük tepki
PİYASALARI SARSACAK SÖZLER!
PİYASALARI SARSACAK SÖZLER!
Trump: Hürmüz'ü Amerikan toprağı ilan edeceğim
3 İLÇEDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM
3 İLÇEDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM
AK Parti İstanbul'da yükselişte! İşte son anket
'İÇECEĞİME İLAÇ KATILDI'
'İÇECEĞİME İLAÇ KATILDI'
CHP'li Ahmet Baran Yazgan'dan ilk açıklama!
MİLYONLARCA KİŞİYE GİTTİ!
MİLYONLARCA KİŞİYE GİTTİ!
Aynı anda gelen acil durum bildirimi panikletti
AK PARTİ'YE 25. YIL HEDİYESİ
AK PARTİ'YE 25. YIL HEDİYESİ
Bahçeli'nin hediyesindeki detaylar dikkat çekti
İLK TUTUKLAMA GELDİ
İLK TUTUKLAMA GELDİ
Fenerbahçe otobüsü saldırısında yeni gelişme!
BÜYÜK FIRSAT DOĞDU
BÜYÜK FIRSAT DOĞDU
Süper Lig devine Leao müjdesi
ARADAKİ FARK DİKKAT ÇEKİCİ!
ARADAKİ FARK DİKKAT ÇEKİCİ!
İşte partilerin yeni milletvekili sayıları...
TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
G.Saray’ın Martinelli planı suya düştü
DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ!
DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ!
Türkiye el attı, ülke ayağa kalktı
CHP'DE 'ÇETE' SKANDALI!
CHP'DE 'ÇETE' SKANDALI!
“Şapkalılar” adına arayıp tehdit etti, para istedi
TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR!
TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR!
Dünyanın öbür ucuna kaçtı, kurtulamadı
'CEZA ALANINDA DURDURULAMAZ'
'CEZA ALANINDA DURDURULAMAZ'
Eski takım arkadaşları, F.Bahçe'nin yıldızını anlattı
BU BAHANEYİ ÖNE SÜRDÜ!
BU BAHANEYİ ÖNE SÜRDÜ!
Taciz dayağı yiyen CHP'li vekil konuştu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Piyasaları sarsacak sözler! Trump: Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
Piyasaları sarsacak sözler!
Kaydet
Galatasaray'da Dursun Özbek'e büyük tepki:
Galatasaray'da Dursun Özbek'e büyük tepki: "Yönetim istifa!"
Kaydet
Milyonlarca kişiye aynı bildirim gitti! İngiltere'de acil durum alarmı
Milyonlarca kişiye aynı bildirim gitti! Alarm durumu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.