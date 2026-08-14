Hafta sonu denize girmek yasaklandı! İstanbul ve Zonguldak için uyarı

Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle İstanbul’un Beykoz ilçesinde hafta sonu denize girmek yasaklandı. Zonguldak’ta ise 13 Ağustos’ta başlayan 4 günlük deniz yasağı 16 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Karadeniz kıyılarında beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle İstanbul’un Beykoz ilçesinde hafta sonu, Zonguldak’ta ise 4 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

BEYKOZ'DA HAFTA SONU DENİZE GİRMEK YASAK

Beykoz Kaymakamlığı, hafta sonu ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan bölgelerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga yüksekliği nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girmek yasaklandı.

ZONGULDAK'TA 4 GÜNLÜK YASAK

Öte yandan Zonguldak'ta da geçtiğimiz günlerde bölge halkı uyarılmıştı. Valilik, beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta il genelindeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Buna göre Zonguldak'taki deniz yasağı 16 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Valilik, kararın vatandaşların can güvenliğini korumak ve boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla alındığını belirterek vatandaşlardan uyarıları dikkate almalarını istedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası