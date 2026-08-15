Victor Osimhen'den transfer sorusuna cevap!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübü ile berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. İki gol attığı maçtan puan kaybıyla ayrılmanın üzüntüsünü yaşayan Osimhen, "Bu puan kaybı geliyorum diyordu aslında. Bizi uyandırmak için önemli bir maçtı. Sahada her şeyimizi vermemiz gerekiyor." dedi. Hakkındaki transfer iddialarını da cevaplayan 27 yaşındaki oyuncu, "Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. İşime odaklanmış durumdayım." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da takımının gollerini atan Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ARTIK UYANMALIYIZ"

Puan kaybından ders çıkarmaları gerektiğini vurgulayan Osimhen, "Bu puan kaybı geliyorum diyordu aslında. Bu tarz rakipler bizi zorluyor. Çünkü asla küçümsemiyorum ben. Bizi uyandırmak için önemli bir maçtı. Hepimizin için öyle. Sahada her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Galatasaray taraftarının gösterdiği sevgiye karşılık vermeliyiz. Bundan sonraki tüm maçların zor olacağını bilip kendimizi düzelterek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"TRANSFER SEZONLARINDA DEDİKODULAR HEP OLUR"

Transfer iddialarına ilişkin de konuşan Nijeryalı golcü, "Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. Ben işime bakacağım. İşime odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz." dedi.

Victor Osimhen

SÜPER LİG'DE AÇILIŞI YAPTI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de sezonun açılış golünü kaydetti. Mücadelenin 53. dakikasında Lucas Torreira'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasının sağ çaprazında açılan kaleci Marcos Felipe'den sıyrıldı. Son çizgide topu kontrol eden golcü futbolcu, dar açıdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Osimhen, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk golünü atmış oldu. Mücadeleyi 2 golle tamamlayan Osimhen, takımının aldığı 1 puanda başrolü üstlendi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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