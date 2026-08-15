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Dünya

Marketlerden acilen toplatılıyor! 19 milyon yumurtada ölüm riski

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Marketlerden acilen toplatılıyor! 19 milyon yumurtada ölüm riski

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 'Salmonella Enteritidis' bulaşma ihtimali nedeniyle geri çağrılan yaklaşık 19 milyon yumurtayı en yüksek risk kategorisi olan 'Class 1' kapsamında değerlendirdi. Yetkililer, söz konusu yumurtaların tüketilmemesi ve çöpe atılması ya da satın alınan mağazaya iade edilmesi çağrısında bulundu.

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ABD’de yaklaşık 19 milyon yumurta, Salmonella Enteritidis bulaşma ihtimali nedeniyle geri çağrıldı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geri çağırma kararını ciddi sağlık sorunları ve ölüm riski taşıyan ürünler için kullanılan Class 1 kategorisine aldı.

Midwest Poultry Services tarafından 22 Temmuz’da gönüllü olarak başlatılan geri çağırmanın, yaklaşık 1 milyon 589 bin 577 düzine yumurtayı kapsadığı bildirildi. Ürünlerin 6 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında Teksas’ta üretildiği, son tüketim veya tavsiye edilen tüketim tarihlerinin ise 20 Temmuz-17 Ağustos arasında olduğu belirtildi.

Yumurtaların Teksas'ın yanı sıra Oklahoma, Arkansas, Louisiana, New Mexico ve Mississippi’deki mağazalara ve tüketicilere dağıtıldığı aktarıldı. Geri çağırma kapsamında farklı markalarla satışa sunulan beyaz kabuklu ve kahverengi kafessiz yumurtalar da yer alıyor.

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ÖLÜMCÜL ENFEKSİYONA YOL AÇABİLİR

FDA, Salmonella Enteritidis bakterisinin özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ciddi, hatta ölümcül enfeksiyonlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Şirket, Teksas’taki iki çiftliğinde yürütülen çevresel izleme çalışmaları ve iç soruşturma sırasında sorunu tespit ettiğini, bakterinin olası kaynaklarını belirlemek için testler başlattığını açıkladı.

Yetkililer, geri çağırma kapsamındaki yumurtaların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini bildirdi. Tüketicilerden yumurtaları çöpe atmaları veya tam para iadesi için satın aldıkları mağazaya götürmeleri istendi.

Şirket ise şu ana kadar ürünlerle bağlantılı herhangi bir hastalık vakasından haberdar olmadığını açıkladı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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