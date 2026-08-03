İsviçre'nin Basel kentinde Lejyoner hastalığı vakalarındaki artış sağlık otoritelerini alarma geçirdi. Şimdiye kadar 26 kişinin enfekte olduğu salgında 1 kişi hayatını kaybederken, ilk incelemelerde bulaşın bir ofis binasının soğutma kulelerinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

İsviçre'nin Basel kentinde Lejyoner hastalığı salgını nedeniyle alarm verildi. Kentte şu ana kadar 26 vaka tespit edilirken, hastalığa yakalananlardan 1'i hayatını kaybetti.

Basel Kantonu Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre doğrulanan 26 vakanın 25'i hastaneye kaldırıldı. Hastalardan 7'sinin yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilirken, halen 9 kişinin hastanede bulunduğu, bunlardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAYNAK SOĞUTMA KULELERİ OLABİLİR

Sağlık yetkilileri, vakaların büyük bölümünün Basel kent merkezinde, Ren Nehri yakınındaki aynı bölgede görülmesi üzerine ortak bir bulaş kaynağı ihtimali üzerinde duruyor.

Yapılan incelemelerde 10 farklı su soğutma tesisinden numune alındı. Bir ofis binasının çatısında bulunan iki soğutma kulesinde, insanlarda görülen enfeksiyonların büyük bölümünden sorumlu olan Legionella pneumophila bakterisinin yüksek seviyede bulunduğu tespit edildi.

AFP'nin haberine göre; söz konusu tesisler tedbir amacıyla kapatılırken, yenileme çalışmalarının başlatıldığı açıklandı.

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LEJYONER HASTALIĞI NEDİR?

Lejyoner hastalığı, su ve toprakta bulunan Legionella bakterisinin solunum yoluyla alınması sonucu gelişiyor. Hastalık insandan insana bulaşmıyor ancak bakımı yetersiz yapılan klima sistemleri, su depoları, soğutma kuleleri ve benzeri tesisatlar salgınlara neden olabiliyor.

Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, ishal ve nefes darlığı gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık, erken teşhis edildiğinde antibiyotik tedavisiyle kontrol altına alınabiliyor.

Yetkililer, zatürre belirtileri gösteren kişilere vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları çağrısında bulundu.

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