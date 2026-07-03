Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alev Gürgün, yaz aylarında bilinçsiz klima kullanımının üst solunum yolu enfeksiyonlarından ölümcül seyredebilen Lejyoner hastalığına kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, ideal iç ortam sıcaklığının 23-25 derece arasında tutulması ve klimaların düzenli bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alev Gürgün, aşırı sıcak ve nem oranının evde, iş yerlerinde, ulaşım araçlarında, neredeyse tüm kapalı mekanlarda klima kullanımını artırdığını söyledi. Ancak yaz aylarında serinlemek için tercih edilen klimaların, yanlış kullanımda ciddi solunum sistemi hastalıklarına yol açabildiğini belirten Gürgün, "En sık üst solunum yolu irritasyonu ve enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Soğuk ve kuru hava burun, boğaz ve gırtlakta kuruluk, yanma ve öksürüğe neden olabilir, sinüzitleri de arttırabilir. Temizlenmeyen filtreler söz konusu ise biriken toz, polen, küf mantarı ve akarlar alerjik yakınmaları, alerjik astım ve saman nezlesinin tetiklenmesine yol açabilirler" diye konuştu.

TEMİZLENMEMİŞ KLİMALAR HASTALIK SEBEBİ

Düzenli bakım, doğru sıcaklık ayarı ve dengeli kullanımın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Gürgün, şunları söyledi:

"Klimaların düzenli temizlenmemesi, bakımının yapılmaması halinde bakteri ve mantar üremesi için uygun ortam oluşur. Klimalar, hava sirkülasyonu sağlarken havada bulunan bakteri ve virüsleri yayabilir. Yaz öncesi gerekli bakımların yapılmaması durumunda Lejyoner hastalığı dahi olabilir. Lejyoner hastalığı, ‘Legionella Pneumophila' adı verilen bir bakterinin nemli ortamlarda yerleşmesi ve bunun kişi tarafından solunması sonucu ortaya çıkan ciddi ve ölümcül bir zatürreye neden olur. Nadir ancak ciddi bir solunum sistemi enfeksiyonudur. Temizlenmemiş klimalar en önemli rezervuarlardır. Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş, halsizlik, baş ve kas ağrıları, ishal en temel yakınmalardır. Astım, KOAH hastaları, allerjik bünyeye sahip kişiler, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler bu hastalıklara yakalanabilecek riskli gruplardır."

EN SIK YAPILAN YANLIŞLAR

Prof. Dr. Gürgün, klima kullanımında sık yapılan hataları, "Klimayı çok düşük derecede çalıştırmak, klimanın önünde uzun süre kalmak, filtre temizliğini ihmal etmek, terliyken direkt klimaya maruz kalmak, ortamı dış ortam havası ile havalandırmamak" olarak sıraladı.

SICAKLIK AYARI VE DENGELİ KULLANIM UYARISI

Öte yandan basit önlemlerle klima kaynaklı hastalıkların önüne geçilebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Gürgün, düzenli bakım, doğru sıcaklık ayarı ve dengeli kullanımın önemine dikkat çekti. Gürgün, yaz mevsiminde de ciddi akciğer enfeksiyonları ve hastalıklarının olabileceğini kaydetti.

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