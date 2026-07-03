Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı yeniden hesaplanırken, memur katsayısına bağlı sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. Zamlı 65 yaş aylığı tutarı ve yeni ödeme dönemi, yaşlılık maaşından yararlanan vatandaşların gündemindeki yerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte temmuz ayında uygulanacak sosyal yardım ödemeleri de netleşti. Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda güncellenen 65 yaş aylığı, yeni dönemde hak sahiplerine zamlı tutar üzerinden ödenecek.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı yeniden belirlendi. Bu güncellemeyle birlikte memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan 65 yaş aylığı da temmuz dönemi itibarıyla artırıldı. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 13,52 olarak gerçekleşti. Bu tutar 65 aylığına doğrudan yansıtılacak. Ocak 2026 döneminde 65 yaş aylığı 6 bin 393 TL olarak uygulanıyordu. Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni memur maaş katsayısıyla birlikte sosyal yardım ödemeleri yeniden hesaplanırken, yaşlılık aylığından yararlanan vatandaşlar da zamlı tutarlar üzerinden ödeme almaya başlayacak.

65 yaş aylığı ne kadar oldu 2026? Yaşlılık maaşı zamlı tutar

2026 YAŞLILIK MAAŞI ZAMLI TUTAR

2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak yaşlılık maaşı, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda güncellendi. 65 yaş aylığı, memur maaş katsayısına endeksli sosyal yardım ödemeleri arasında yer aldığı için her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden hesaplanıyor. Memur maaş katsayısında meydana gelen değişiklikler, yaşlılık aylığına da doğrudan yansıyor.

65 yaş aylığı ne kadar oldu 2026? Yaşlılık maaşı zamlı tutar

65 YAŞ AYLIĞI KİMLERE VERİLİYOR?

65 yaş aylığı; 65 yaşını doldurmuş, sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli aylığı ya da gelir almayan ve yürürlükteki mevzuatta yer alan gelir kriterlerini sağlayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriliyor. Başvurular, ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla alınıyor. Yapılan incelemelerin ardından gerekli şartları taşıdığı belirlenen vatandaşlar, yaşlılık aylığından yararlanmaya hak kazanıyor. Başvurularda hane gelir durumu başta olmak üzere ilgili mevzuatta belirtilen kriterler dikkate alınıyor. Şartların devam etmesi halinde ödemeler düzenli olarak sürdürülüyor.

65 yaş aylığı ne kadar oldu 2026? Yaşlılık maaşı zamlı tutar

65 YAŞ AYLIĞI NASIL BELİRLENİYOR?

65 yaş aylığı tutarı, memur maaş katsayısına göre hesaplanan sosyal yardım ödemeleri arasında bulunuyor. Bu nedenle her yıl ocak ve temmuz aylarında açıklanan memur maaş katsayısı değişiklikleri, aylık tutarına doğrudan yansıyor.

ZAMLI TUTAR NE ZAMAN YATACAK?

65 yaş aylığı ödemeleri, hak sahiplerinin doğum yılının son rakamına göre oluşturulan ödeme takvimi kapsamında gerçekleştiriliyor. Temmuz ayına ait zamlı ödemelerin de aynı takvim doğrultusunda hesaplara yatırılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını ödeme takviminin yakından takip edilmesi öneriliyor.

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