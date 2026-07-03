ABD saldırılarında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney son yolculuğuna uğurlanıyor. İran ve Irak’ta 3-9 Temmuz arasında gerçekleşmesi planlanan törenlere 15 ila 20 milyon kişinin katılması beklenirken, Hamaney törenlerin ardından Meşhed'deki İmam Reza Türbesi'nde defnedilecek.

86 yaşındaki eski İran dini lideri Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Tahran'da düzenlediği ortak hava saldırısında, ailesinden çok sayıda kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti. İran'ın 37 yıl boyunca dini lideri olan Hamaney, hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen cenaze programıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.

İranda Hamaneye veda! Milyonların katıldığı tören başladı, gözyaşları sel oldu

20 MİLYON KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için yaklaşık dört ay gecikmeli olarak cenaze törenleri düzenleniyor. Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan törenler, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş nedeniyle ertelenmişti. İranlı yetkililer, 3 Temmuz'da başlayan ve yedi gün sürecek program kapsamında milyonlarca kişinin törenlere katılmasının beklendiğini açıkladı.

Cenaze programı, 3 Temmuz'da Tahran'da devlet yetkilileri, yabancı temsilciler, din adamları ve akademisyenlerin katıldığı resmi törenle başladı.

İranda Hamaneye veda! Milyonların katıldığı tören başladı, gözyaşları sel oldu

TAHRAN’DA BAŞLAYIP IRAK'TA SONLANACAK

4 ve 5 Temmuz'da Hamaney'in naaşı ile saldırıda hayatını kaybeden aile üyelerinin tabutları Tahran'daki Büyük Mescid-i Şeriat'ta halkın ziyaretine açılacak. İran medyası, törenlere 15 ila 20 milyon kişinin katılmasının beklendiğini aktardı.

İranda Hamaneye veda! Milyonların katıldığı tören başladı, gözyaşları sel oldu

6 ve 7 Temmuz'da cenaze korteji Tahran'ın farklı bölgelerinden geçerek Kum kentine ulaşacak. Ardından 8 Temmuz'da naaş, Irak'ın Necef Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılanacak ve Necef ile Kerbela'da düzenlenecek anma programlarının ardından yeniden İran'a getirilecek.

İranlı yetkililer, cenaze törenlerini yalnızca dini bir veda değil, aynı zamanda ülkenin birlik ve direncini simgeleyen ulusal bir organizasyon olarak tanımlıyor.

İranda Hamaneye veda! Milyonların katıldığı tören başladı, gözyaşları sel oldu

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tahran'da geniş güvenlik önlemleri alınırken, kentin birçok noktası afişler, bayraklar ve anma görselleriyle donatıldı. Yaklaşık 30 ülkeden temsilcinin katılması beklenen törenlere Avrupa ve ABD'den resmi davet yapılmadığı bildirildi.

İranda Hamaneye veda! Milyonların katıldığı tören başladı, gözyaşları sel oldu

OĞLU MÜCTEBA HAMANEY’İN KATILMASI BEKLENMİYOR

Öte yandan Hamaney'in saldırıda ağır yaralanan oğlu ve halefi olarak gösterilen Mücteba Hamaney'in sağlık durumu nedeniyle cenaze programına katılmasının beklenmediği ifade edildi.

İranda Hamaneye veda! Milyonların katıldığı tören başladı, gözyaşları sel oldu

Yedi gün sürecek cenaze programı, 9 Temmuz'da Hamaney'in doğum yeri olan Meşhed'deki İmam Reza Türbesi'nde gerçekleştirilecek defin töreniyle sona erecek. İran yönetimi, törenlerin 1979 İslam Devrimi'nden bu yana ülke tarihinin en büyük katılımlı organizasyonlarından biri olmasını bekliyor.

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