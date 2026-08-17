Giresun'da selde kaybolan dayı ve yeğeni halen bulunamadı

Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos'ta selde yaşanan selde kaybolan Mehmet Akkaya ve Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'nu arama çalışmaları 4. günde de devam ediyor.

Giresun'un Keşap ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolduğu düşünülen dayı ve yeğenini arama çalışmaları 4. günde sürüyor.

Karadere köyü civarında 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda sele kapılan otomobildeki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak amacıyla ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Mehmet Akkaya ve Muhammet Abdullah Hakkıoğlu

9 KİLOMETREKARELİK BÖLGEDE ARANIYOR

Olayın yaşandığı mevkiden itibaren 147 kişilik ekip, 34 araç, 6 drone, 3 sonar cihazı ve 6 botla, derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik bölgede arama faaliyeti yapıyor.

Öte taraftan otomobili kullanan ve kendi olanaklarıyla kurtulan Ahmet Yılmaz'ın (50), hastanedeki tedavisinin sonrasında taburcu edildiği kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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