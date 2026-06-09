Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle 21 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

AFAD ekipleri, 18-29 Mayıs tarihleri arasında Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan yağışların ardından heyelan meydana gelen bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.

21 EV BOŞALTILDI

Hasar tespit çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Ardahan köyünde 11, Bayındır köyünde 5, Aydındere beldesinde 3 ve Tandır köyünde 2 olmak üzere 21 evin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

Ekiplerce, heyelanlar nedeniyle 2 Haziran'da Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde de 17 evin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası