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T-Otomobil

En ucuz modeli 2,47 milyon TL! Alfa Romeo’nun Ağustos fiyatları belli oldu

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En ucuz modeli 2,47 milyon TL! Alfa Romeo’nun Ağustos fiyatları belli oldu

Alfa Romeo Türkiye’nin Ağustos 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Markanın SUV modelleri Junior ve Tonale başta olmak üzere Türkiye’de satışa sunulan modellerin güncel fiyatları otomobil almak isteyenlerin gündeminde. Alfa Romeo’nun en uygun fiyatlı modeli 2 milyon 474 bin 300 TL’lik başlangıç fiyatıyla Junior Elettrica oldu.

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İhsan Günay Çağrıcı
İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI

Premium otomobil segmentinin öne çıkan markalarından Alfa Romeo, Ağustos 2026 fiyatlarını güncelledi. Sportif tasarımı ve sürüş karakteriyle dikkat çeken marka, Türkiye pazarında Junior ve Tonale modelleriyle SUV segmentindeki varlığını sürdürüyor.

Sıfır otomobil fiyatlarının yakından takip edildiği dönemde Alfa Romeo’nun güncel fiyatları da merak konusu oldu. Özellikle “Alfa Romeo Junior ne kadar?”, “Tonale fiyatı ne kadar?” ve “Alfa Romeo Ağustos 2026 fiyat listesi” aramaları öne çıkıyor.

ALFA ROMEO JUNİOR
Başlık ResmiALFA ROMEO JUNİOR

ALFA ROMEO JUNİOR FİYATI NE KADAR?

Alfa Romeo’nun Türkiye’deki en uygun fiyatlı modeli Junior Elettrica oldu. Tam elektrikli Junior Elettrica Speciale+ versiyonu 2 milyon 474 bin 300 TL’den satışa sunuluyor.

Hibrit motorlu Junior Ibrida’nın Speciale+ versiyonu ise 2 milyon 668 bin 200 TL fiyat etiketine sahip.

ALFA ROMEO JUNİOR AĞUSTOS 2026 FİYATLARI

  • Junior Elettrica 4x2 Speciale+ – Otomatik, Elektrik: 2.474.300 TL
  • Junior Ibrida 4x2 Speciale+ – Otomatik, Hibrit: 2.668.200 TL

Junior modellerinde opsiyonel renk seçenekleri için 40 bin TL, çift renk seçeneği için de 40 bin TL ek ücret talep ediliyor.

ALFA ROMEO TONALE
Başlık ResmiALFA ROMEO TONALE

ALFA ROMEO TONALE FİYATI NE KADAR?

Alfa Romeo’nun Türkiye’deki bir diğer SUV modeli Tonale’de ise iki farklı motor seçeneği bulunuyor. Hibrit motorlu Tonale Hybrid 175 4x2 Speciale, DCT otomatik şanzımanla 3 milyon 773 bin 800 TL’den satışa sunuluyor.

Dizel motorlu Tonale Diesel 130 4x2 Ti DCT’nin fiyatı ise 3 milyon 455 bin 400 TL olarak açıklandı.

ALFA ROMEO TONALE AĞUSTOS 2026 FİYATLARI

  • Tonale Hybrid 175 4x2 Speciale – DCT, Otomatik, Hibrit: 3.773.800 TL
  • Tonale Diesel 130 4x2 Ti – DCT, Otomatik, Dizel: 3.455.400 TL

Tonale’de Brera Kırmızı renk seçeneğini tercih etmek isteyen müşterilerin ise 60 bin TL ek ödeme yapması gerekiyor.

En ucuz modeli 2,47 milyon TL! Alfa Romeo’nun Ağustos fiyatları belli oldu
Başlık ResmiEn ucuz modeli 2,47 milyon TL! Alfa Romeo’nun Ağustos fiyatları belli oldu

ALFA ROMEO’NUN EN UCUZ MODELİ HANGİSİ?

Ağustos 2026 fiyat listesine göre Alfa Romeo’nun Türkiye’deki en uygun fiyatlı modeli 2 milyon 474 bin 300 TL’lik fiyatıyla Junior Elettrica Speciale+ oldu. Hibrit Junior Ibrida ise elektrikli versiyondan 193 bin 900 TL daha yüksek fiyatla satışa sunuluyor.

Markanın en pahalı seçeneği ise mevcut listeye göre 3 milyon 773 bin 800 TL’lik Tonale Hybrid 175 4x2 Speciale oldu.

Fiyatlar Alfa Romeo Türkiye’nin Ağustos 2026 fiyat listesine göre hazırlanmıştır. Opsiyon ve renk ücretleri liste fiyatlarına dahil değildir.

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