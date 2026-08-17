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T-Otomobil

CUPRA Ağustos 2026 fiyat listesi açıklandı! Sadece 3 model satışta

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CUPRA Ağustos 2026 fiyat listesi açıklandı! Sadece 3 model satışta

CUPRA Türkiye’nin Ağustos 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Markanın Türkiye’de satışta bulunan modelleri Formentor, Terramar ve Leon olarak sıralanırken, fiyatlar donanım seviyesine göre 2 milyon 650 bin TL’den başlayıp 4 milyon 520 bin TL’ye kadar çıkıyor.

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İhsan Günay Çağrıcı
İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI

Sportif tasarımı ve performans odaklı modelleriyle dikkat çeken CUPRA, ağustos ayında Türkiye’de sadece üç modelini satışa sunuyor. Markanın ürün gamında SUV sınıfında Formentor ve Terramar, hatchback sınıfında ise Leon bulunuyor.

CUPRA’NIN EN UCUZ MODELİ LEON OLDU

CUPRA’nın ağustos ayındaki en uygun fiyatlı modeli Leon olarak öne çıkıyor. Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse, 2 milyon 650 bin TL’lik anahtar teslim fiyatıyla satışta.

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Leon’un ardından markanın popüler SUV modeli Formentor geliyor. Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse için 2 milyon 750 bin TL fiyat belirlenirken, Supreme donanımı 3 milyon 270 bin TL, VZ-Line versiyonu ise 3 milyon 670 bin TL oldu.

CUPRA FORMENTOR
Başlık ResmiCUPRA FORMENTOR

CUPRA FORMENTOR AĞUSTOS 2026 FİYATLARI

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse: 2.750.000 TL
  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme: 3.270.000 TL
  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line: 3.670.000 TL
CUPRA TERRAMAR
Başlık ResmiCUPRA TERRAMAR

CUPRA TERRAMAR FİYATI 4,5 MİLYON TL'Yİ AŞIYOR

CUPRA’nın Türkiye’deki bir diğer SUV modeli Terramar ise daha yüksek fiyat etiketiyle satışta. Modelin Impulse donanımı 3 milyon 335 bin TL olurken, Supreme versiyonu 4 milyon 115 bin TL, VZ-Line versiyonu ise 4 milyon 520 bin TL seviyesine ulaşıyor.

CUPRA TERRAMAR AĞUSTOS 2026 FİYATLARI

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse: 3.335.000 TL
  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme: 4.115.000 TL
  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line: 4.520.000 TL
CUPRA LEON
Başlık ResmiCUPRA LEON

CUPRA LEON AĞUSTOS 2026 FİYATI

CUPRA’nın hatchback modeli Leon’un Türkiye’de ağustos ayındaki tek versiyonu 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse oldu. Modelin anahtar teslim fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak açıklandı.

CUPRA’nın ağustos ayındaki fiyat listesinde en yüksek fiyatlı seçenek ise 4 milyon 520 bin TL ile Terramar VZ-Line oldu. Böylece markanın Türkiye’deki modellerinde fiyatlar 2 milyon 650 bin TL ile 4 milyon 520 bin TL arasında değişiyor.

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