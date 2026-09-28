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Ordu'da kara para aklama operasyonu: Yaklaşık 1 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

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Ordu'da kara para aklama operasyonu: Yaklaşık 1 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
Başlık ResmiOrduda kara para aklama operasyonu: Yaklaşık 1 milyar TLlik mal varlığına el konuldu

Ordu'da suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yönelik düzenlenen operasyonda, toplam değeri 916 milyon TL olduğu belirtilen para, taşınmaz ve şirket alacağına el konuldu.

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Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

70 YAŞINDAKİ ADAMIN HESABINDA MİLYONLUK HAREKET

Operasyon kapsamında İ.Y. (70) isimli şahsa ait olduğu tespit edilen mal varlığı ve hesaplar üzerinde işlem yapıldı. Ekiplerin çalışmasında, 13 farklı bankaya ait toplam 60 hesapta 209 milyon TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca şüpheliye ait toplam 681 milyon TL değerinde 69 adet taşınmaza ve 450 bin avro değerindeki limited şirketindeki alacağına el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan İ.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ordu
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