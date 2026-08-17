Vatandaşın marka tercihi belli oldu! İşte Temmuz'da en çok satılan araçlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre Temmuz ayında 78 bin yeni otomobil trafiğe çıkarken en çok tercih edilen ilk 3 marka sırasıyla Renault, Fiat ve TOGG oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı. Temmuz ayında 207 bin 508 adet taşıt trafiğe kaydedildi. Temmuz ayında trafiğe kaydedilen taşıtların yüzde 48,1'ini motosiklet, yüzde 38,0'ını otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı gerçekleştirilen araç sayısı bir önceki aya oranla yüzde 6,6 yükseldi. Temmuz ayında trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı bir önceki aya oranla otobüste yüzde 39,5, kamyonda yüzde 34,5, kamyonette yüzde 18,7, otomobilde yüzde 6,9, motosiklette yüzde 3,7 yükselirken özel amaçlı taşıtta yüzde 44,3, minibüste yüzde 4,8 ve traktörde yüzde 0,8 düşüş gösterdi.

YENİ ARAÇ SAYISINDA GEÇEN YILA GÖRE DÜŞÜŞ VAR

Trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen senenin aynı ayına oranla yüzde 19,4 düştü. Temmuz ayında geçen senenin aynı ayına oranla trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı otobüste yüzde 33,5, kamyonda yüzde 13,6, minibüste yüzde 1,8 yükselirken özel amaçlı taşıtta yüzde 49,1, kamyonette yüzde 30,3, otomobilde yüzde 26,0, motosiklette yüzde 12,5 ve traktörde yüzde 0,6 düştü.

Vatandaşın marka tercihi belli oldu! İşte Temmuzda en çok satılan araçlar

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 34 milyon 746 bin 396'e yükseldi. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3,0'ını kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Temmuz ayında 907 bin 846 adet taşıtın devri gerçekleştirildi. Temmuz ayında devri olan taşıtların yüzde 64,8'ini otomobil, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 13,7'sini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,0'ını kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EN ÇOK RENAULT TERCİH EDİLDİ, TOGG 3. SIRADA

Temmuz ayında 78 bin 761 adet otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 11,2'si Renault, yüzde 8,3'ü Fiat, yüzde 8,2'si TOGG, yüzde 8,0'ı Hyundai, yüzde 7,9'u Volkswagen, yüzde 6,8'i Toyota, yüzde 5,4'ü Skoda, yüzde 5,2'si Citroen, yüzde 4,7'si Peugeot, yüzde 3,9'u Mercedes-Benz, yüzde 3,5'i Opel, yüzde 3,2'si Nissan, yüzde 3,1'i BMW, yüzde 3,1'i Kia, yüzde 2,3'ü Volvo, yüzde 2,0'ı Chery, yüzde 1,7'si Audi, yüzde 1,7'si Mini, yüzde 1,5'i Dacia, yüzde 1,2'si Jeep ve yüzde 6,8'i diğer markalardan meydana geldi.

Vatandaşın marka tercihi belli oldu! İşte Temmuzda en çok satılan araçlar

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki senenin aynı dönemine oranla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,1 düşerek 1 milyon 170 bin 247 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 21,2 yükselerek 35 bin 336 adet oldu. Bu şekilde Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 134 bin 911 adet artış yaşadı.

BENZİNLİ VE HİBRİT ARAÇLAR REVAÇTA

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı gerçekleştirilen 534 bin 811 adet otomobilin yüzde 41,0'ı benzin, yüzde 31,8'i hibrit, yüzde 18,0'ı elektrikli, yüzde 8,1'i dizel ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 959 bin 336 adet otomobilin ise yüzde 32,1'i dizel, yüzde 31,0'ı benzin, yüzde 29,3'ü LPG, yüzde 4,9'u hibrit ve yüzde 2,6'sı elektrikli.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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