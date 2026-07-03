Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, geçiş parlamentosuna ünlü oyuncu Rozina Lazkani'yi milletvekili olarak ataması ülke gündeminde dikkat çekti. Siyasi geçmişi bulunmayan Lazkani, görevlendirme sonrası yaptığı açıklamada Şara'nın güveni nedeniyle onur duyduğunu belirterek vatandaşlara hizmet etme sözü verdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçiş sürecinde görev yapacak 210 sandalyeli Halk Meclisi'nin 70 üyesini doğrudan atadı. Milltvekili olarak atanan isimler arasında, ünlü oyuncu Rozina Lazkani de yer aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçiş döneminde görev yapacak Halk Meclisi'nin 70 üyesini belirledi. 36 yaşındaki oyuncu Rozina Lazkani'nin de milletvekili olarak atanması kamuoyunda dikkat çekti. Daha önce herhangi bir siyasi ya da kamu yönetimi deneyimi bulunmayan Lazkani, yeni görevine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İLK AÇIKLAMAYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTI

Lazkani, paylaşımında Cumhurbaşkanı Şara'nın kendisine duyduğu güven nedeniyle onur duyduğunu belirterek, görevini büyük bir ciddiyet ve sorumlulukla yerine getireceğini ifade etti. Suriye'nin yeniden inşası için vatandaşlara hizmet etmeye çalışacağını söyleyen oyuncu, bu görevin hayatında önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Suriyede sürpriz atama! Cumhurbaşkanı Şara, ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı

2014 yılında televizyon kariyerine başlayan Lazkani, Netfilix’de yayımlanan Al-Hayba dizisindeki rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı. Yaklaşık 690 bin takipçiye sahip Instagram hesabında hem mesleki paylaşımlar yapan hem de ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan oyuncunun milletvekili olarak atanması kamuoyunda dikkat çekti.

SURİYE’NİN FARKLI BÖLGELERİNİ TEMSİL EDECEKLER

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktarıdğı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı’nın atadığı isimler arasında kadın temsilcilerin yanı sıra iç savaşta yakınlarını kaybedenler, eski tutuklular ve Esad dönemindeki kimyasal saldırılardan sağ kurtulan kişiler de bulunuyor.

Suriyede sürpriz atama! Cumhurbaşkanı Şara, ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı

Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Mohammad Taha al-Ahmad, atamaların Suriye'nin farklı bölgelerini ve çeşitli meslek gruplarını temsil edecek bir parlamento oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Şara'nın doğrudan atadığı 70 üyeden 15'inin kadın olduğu açıklandı. Seçim süreciyle belirlenen altı kadın milletvekiliyle birlikte Halk Meclisi'ndeki kadın üye sayısı 21'e yükseldi. Yeni parlamentonun, Suriye'nin geçiş sürecinde siyasi yapılanmanın şekillenmesinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.



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