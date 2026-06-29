Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in son dönemde Suriye sahasında genişlettiği askeri operasyonlara tepki gösterildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera’ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın açık ihlalini teşkil etmektedir."

Bakanlık, Suriye’de son dönemde sağlanan göreceli toparlanmanın ve istikrar zeminini koruma çabalarının sabote edilmek istendiğine de değindi.:

“Suriye’nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz."

Suriye ve Türkiye'den Netanyahu'ya Kuneytra uyarısı!

ŞARA’DAN İSRAİL’E GÖZDAĞI: "SAVAŞI BAŞLATABİLİRSİNİZ AMA SONUCUNU KONTROL EDEMEZSİNİZ"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara da İsrail’in Kuneytra ve Dera bölgelerine yönelik saldırılarına meydan okuyarak Tel Aviv yönetimine çok sert uyarılarda bulundu.

"TOPRAKLARIMIZI SONSUZ KAOS ARENASINA ÇEVİRMEK İSTİYORLAR"

İsrail’in Şam yönetimindeki köklü değişimden beri her fırsatta provokasyonlara başvurduğunu belirten Şara şöyle konuştu:

"İsrail varlığı, eski rejimin devrilmesinden beri istikrarımızı hedef almak ve aramızda ayrılık yaratmakla her zaman alışageldiği gibi, şimdi de saf topraklarımızı sonsuz kaosun bir arenasına dönüştürmeye çalışıyor. Bu varlık, anlaşmazlıkları ve çatışmaları tetiklemek için tüm yöntemleri kullanmaktan vazgeçmiyor. Halkımızın birliğini parçalamayı ve yeniden inşa ve yenilenme sürecinde ilerleme yeteneğimizi zayıflatmayı hedefliyor. Amaçları anavatanımızı parçalamak ve çabalarımızı kaosa ve yıkıma yönlendirmek olan bir savaş.

"SURİYE YABANCI KOMPLOLARIN TEST ALANI DEĞİLDİR"

Büyük güç sahibi olmak mutlaka zafer elde etmek anlamına gelmiyor, tıpkı bir alanda zafer elde etmenin başka bir alanda başarı garantisi olmadığı gibi. Savaşı başlatabilirsiniz, ama sonucunu kontrol etmek kolay değil. Suriyeliler, uzun tarihleri boyunca tüm ayrışma ve bölünme girişimlerini reddettiler. Biz bu toprakların çocuklarıyız ve İsrail varlığının bizi paramparça etme girişimlerini aşmakta en yetenekli olanlarız ve uydurma isyanlar tarafından kararlılığımızı sarsmak çok zor. Suriye, yabancı komplolar için bir test alanı değil, aynı zamanda çocuklarımızın ve kadınlarımızın kanları pahasına başkalarının hırslarını gerçekleştirmek için bir yer değil."

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