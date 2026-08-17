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Yaşam

Kuzeni üstüne düşünce öğrendiler! 7 yaşındaki Ege'den sevindiren haber

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Ankara'da yaklaşık 9 aydır böbrek kanseriyle mücadele eden 7 yaşındaki Ege Birdane, son kemoterapinin olumlu sonuçlanması ile kanseri atlattı. Ege'nin kuzeninin üzerine düşmesi sonucu başlayan karın ağrısından sonra yaplın muayenede kanser olduğu ortaya çıktı.

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7 yaşındaki Ege Birdane'nin karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede böbreğinde 17 santimetrelik tümör tespit edildi. Hastalıkla mücadele eden Ege, yaklaşık 9 ay süren kemoterapi ve ameliyat süreçlerinin ardından kanseri atlattı.

Ankara'dan Hatay'ın İskenderun ilçesine tatile gelen aile, tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını tatildeyken öğrendi. Küçük çocuğun yakınları tarafından İskenderun Millet Parkı'nda sürpriz bir kutlama organize edilirken, motosiklet konvoyu ile alana getirilen minik Ege için hazırlanan 300 balon, polis aracından yapılan anonsla gökyüzüne bırakıldı.

"KUZENİNİN ÜZERİNE DÜŞMESİ SONUCU KARIN AĞRISI BAŞLADI"

Teşhis sürecini ve yaşadıkları zorlu günleri anlatan anne Çiğdem Birdane, "Ege'nin doğum gününü kutlamak için hazırlık yaparken kuzeninin üzerine düşmesi sonucu karın ağrısı başladı. Ağrı kesici verdik ancak şikayeti artınca doktor arkadaşımızın muayenesiyle hastaneye gittik. Ultrason incelemesinde 17 santimetrelik tümör olduğunu öğrendiğimizde dünyamız başımıza yıkıldı. Tümörün sırtına kadar uzandığı ve patlama riski nedeniyle hemen ameliyat edilemeyeceği belirtildi" ifadelerini kullandı.

Kuzeni üstüne düşünce öğrendiler! 7 yaşındaki Ege'den sevindiren haber
Başlık ResmiKuzeni üstüne düşünce öğrendiler! 7 yaşındaki Ege'den sevindiren haber

"TÜMÖR TEMİZLENDİ ANCAK SÜREÇ BİTMEDİ"

Kemoterapi tedavisiyle tümörün küçültüldüğünü ve ocak ayında başarılı bir ameliyat geçirdiklerini belirten anne Birdane, "Ege 1,5 ay süren kemoterapiye hızlı cevap verdi ve tümör küçülünce ameliyata alındı. Ameliyat çok başarılı geçti, tümör temizlendi ancak süreç bitmedi. Bağırsak tıkanıklığı nedeniyle Ege 10 gün boyunca aç ve susuz kaldı. Bir çocuğa su verememek, 'anne açım' dediğinde bir şey yapamamak en zor kısımdı" dedi.

9 aylık mücadelenin ardından evlatlarının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Birdane, "Çok mutluyum, şu an aylarca hayalini kurduğum anı yaşıyorum" diye konuştu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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