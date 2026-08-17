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Aile kuracak gençlere enerjik destek: Aile ve Gençlik Fonuna aktarılan tutar 21,9 milyar lirayı buldu

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Aile kuracak gençlere enerjik destek: Aile ve Gençlik Fonuna aktarılan tutar 21,9 milyar lirayı buldu
Fotoğraf Başlığı Aile kuracak gençlere enerjik destek: Aile ve Gençlik fonuna aktarılan tutar 21,9 milyar lirayı buldu

Aile müessesesinin desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu’na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aktarılan tutar, 21,9 milyar lirayı buldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “185 binden fazla gencimizin yuva kurmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine destek verdik. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefiyle durmadan çalışmaya, ülkemizin zenginliklerini gençlerimizin refahına kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

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Aile ve Gençlik Fonu üzerinden evlenecek gençlere sağlanan destekler sürerken enerji ve madencilik gelirlerinden aktarılan pay da her geçen gün artıyor.

PETROL VE MADEN GELİRLERİNDEN PAY

Fona kaynak oluşturulması amacıyla Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesi ile Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının bir bölümü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından fona aktarılıyor.
Sadece Bu Yıl 7,8 Milyar Lira
2024 yılında başlatılan uygulama kapsamında fona aktarılan tutar ciddi bir seviyeye ulaştı. Sadece 2026 yılında fona transfer edilen tutar 7,8 milyar lirayı aştı.

TOPLAM 21,9 MİLYAR LİRAYI BULDU

Böylece Aile ve Gençlik Fonu’na petrol ve maden gelirlerinden aktarılan toplam kaynak, 21,9 milyar lirayı buldu. Bu kaynağın 12,1 milyar liralık kısmı madenlerden, 9,8 milyar liralık bölümü de petrol ve doğal gazdan geldi.

185 BİNDEN FAZLA GENCİMİZİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİNE DESTEK VERDİK

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Yerli ve millî enerji kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirleri gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Bugüne kadar petrol, doğal gaz ve maden gelirlerimizden Aile ve Gençlik Fonu’na aktardığımız kaynak 21,9 milyar lirayı buldu. Sağladığımız bu imkânla 185 binden fazla gencimizin yuva kurmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine destek verdik. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefiyle durmadan çalışmaya, ülkemizin zenginliklerini gençlerimizin refahına kullanmaya devam edeceğiz.” dedi.

250 BİN LİRAYA KADAR DESTEK

Evlenecek olan ve Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanmak için gerekli şartları sağlayan gençlere, 18-25 yaş aralığında olmaları halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları halinde 200 bin lira destek sağlanıyor.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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