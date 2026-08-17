Müge Anlı ile Tatlı Sert, yaz tatilinin ardından yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. ATV'nin uzun yıllardır gündüz kuşağında izleyiciyle buluşan programı, haziran ayında verdiği sezon arasının ardından yayın hayatına yeniden başlayacak. Milyonlarca izleyici Müge Anlı ne zaman başlıyor, hangi gün merak ederken yeni sezon başlangıç tarihi de netleşti.

26 Haziran'da sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 19. sezonu için geri sayım başladı. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor, yeni sezon hangi gün yayınlanacak? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert 2026 yeni sezon tarihi ve yayın saati...

Yeni sezon tarihi belli oldu! Müge Anlı ne zaman başlıyor, hangi gün?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Program 31 Ağustos'ta yeni sezonun ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Haziran ayında sezon finaliyle ekranlara ara veren program, yaklaşık iki aylık yaz molasının ardından yeniden hafta içi gündüz kuşağındaki yerini alacak.

Yeni sezon tarihi belli oldu! Müge Anlı ne zaman başlıyor, hangi gün?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonda da hafta içi izleyicilerle buluşacak. Programın yeni sezon başlangıcı 31 Ağustos Pazartesi günü olacak.

ATV'nin yeni sezon duyurusuna göre Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yayın saati ise 10.00 olarak açıklandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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