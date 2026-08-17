İngiltere’de 37 yaşındaki iki çocuk annesi Kerry Singh, kalp pilinin bataryası değiştirilirken arızalı kabloların vücudunda bırakılması nedeniyle hayatını kaybetti. Hastaneye sevki geciken talihsiz kadın aşırı kan kaybı ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybederken, olayın ardındaki ihmaller zinciri pes dedirtti.

İngiltere’de yaşayan Kerry Singh'in kalp piliyle ilgili yaşanan ihmaller zinciri, genç kadının hayatına mal oldu. Singh'e 2016 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle kalp pili takıldı. Doktorlar 2019'da cihazın kablolarında arıza olduğunu fark etti ve kabloların uzman bir merkezde değiştirilmesi gerektiğini belirledi.

ARIZALI KABLOLAR VÜCUDUNDA BIRAKILDI

Ancak 2021'de kalp pilinin bataryası değiştirildiğinde arızalı kablolar Singh'in vücudunda bırakıldı. Adli tıp incelemesine göre, bu karar alınırken herhangi bir uzman sağlık merkezine danışılmadı. Sonraki yıllarda Singh'in sağlık durumu giderek kötüleşti. Baş dönmesi ve göğüs ağrıları nedeniyle defalarca hastaneye kaldırılan kadın, 2024'ün sonlarına doğru çalışamayacak hale geldi.

TEST SONUÇLARI 3 AY SONRA DEĞERLENDİRİLMİŞ

30 Aralık 2024'te yapılan 24 saatlik kalp ritmi takibinde, kalp pili sisteminde aralıklı arızalar tespit edildi. Ancak test sonuçları bir uzman tarafından ancak üç ay sonra, Mart 2025'te değerlendirildi.

Kalp pili değiştirildi, o kablolar vücudunda kaldı! Genç annenin ölümünde ihmaller zinciri

5 YIL ÖNCE YAPILMASI GEREKİYORMUŞ

3 Nisan 2025'te Singh'in kalp pili kablolarının çıkarılması ve değiştirilmesi için acilen uzman bir merkeze sevk edilmesi gerektiği belirlendi. Buna rağmen gerekli sevkin yapılmadığı, 4 gün sonra Singh'in kalp pili sistemindeki arıza nedeniyle bayılıp yeniden hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktı.

Bunun üzerine Singh, Londra'daki St Bartholomew Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki uzman doktorlar, elektrot çıkarma işleminin "beş yıl önce yapılması gerektiğini" söyledi.

TALİHSİZ ANNE KURTARILAMADI

Singh, 14 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen acil ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Operasyon sırasında kalp pilinin ventriküler elektrodunun ucunun kopması ve cerrahi kılıfın üst ana toplardamarı yırtması sonucu ciddi kanama meydana geldi. Talihsiz anne, aşırı kan kaybı, hipovolemik şok ve kalp krizinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Londra Şehri Baş Adli Tabibi Alison Hewitt, hazırladığı raporda Singh'in ölümünün doğrudan hastanedeki ihmallerden kaynaklandığını kesin olarak söyleyemese de, benzer durumların önlenmemesi halinde "gelecekte önemli bir ölüm riski" bulunduğu uyarısında bulundu.

Hewitt, uzman merkezlerin hastaların bakım planlamasına erken aşamada dahil edilmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte başka ölümlerin yaşanabileceği konusunda uyardı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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