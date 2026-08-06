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Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman? Esra Erol İle Var Mısın Yok Musun 29. bölüm fragmanı yayınlandı!

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Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman? Esra Erol İle Var Mısın Yok Musun 29. bölüm fragmanı yayınlandı!
Fotoğraf Başlığı Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla izleyici karşısına çıkan Var Mısın Yok Musun, son yayın akışında yeni bölümüyle yer almayınca izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmanın 5 Ağustos akşamı ekrana gelmemesinin ardından bu akşam için de yayın durumu merak edildi. ''Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman?'' ve ''Var Mısın Yok Musun 6 Ağustos'ta var mı?'' sorusu gündemde.

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Yayınlanan tanıtımda, yarışmanın 29. bölümünün ekranlara geleceği tarih netleşirken, programın yayın düzeninde değişikliğe gidildiğine ilişkin detaylar da dikkat çekti. Peki, Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman? Esra Erol İle Var Mısın Yok Musun 29. bölüm fragmanı yayınlandı!
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman? Esra Erol İle Var Mısın Yok Musun 29. bölüm fragmanı yayınlandı!

VAR MISIN YOK MUSUN NEDEN YOK?

Var Mısın Yok Musun, 5 Ağustos Çarşamba günü ATV yayın akışında yeni bölümüyle yer almadı. Yarışmanın yerine tekrar bölümü ekrana gelirken, 6 Ağustos Perşembe günü de yeni bölüm yayınlanmadı.

Programın resmi YouTube hesabında paylaşılan 29. bölüm fragmanına göre yeni bölüm tarihi değişti.

Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman? Esra Erol İle Var Mısın Yok Musun 29. bölüm fragmanı yayınlandı!
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman? Esra Erol İle Var Mısın Yok Musun 29. bölüm fragmanı yayınlandı!

VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla birlikte yarışmanın 29. bölüm tarihi de belli oldu.

Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümü 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman? Esra Erol İle Var Mısın Yok Musun 29. bölüm fragmanı yayınlandı!
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman? Esra Erol İle Var Mısın Yok Musun 29. bölüm fragmanı yayınlandı!

VAR MISIN YOK MUSUN BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Var Mısın Yok Musun bugün yeni bölümüyle ekranlarda yer almıyor.

ATV'nin yayın akışına göre programın yerine tekrar yayını bulunurken, yeni bölüm ise 11 Ağustos Salı akşamına planlandı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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