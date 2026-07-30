30 Temmuz 2026 Perşembe günü yayınlanan Var Mısın Yok Musun bölümünde Buse programın başında yer almadı. Programın başında Esra Erol "Buse neden yok" açıkladı.

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde yarışmacı Buse'nin ekranda olmaması merak edildi. Bölümü takip eden izleyiciler, Buse'nin neden programa katılmadığını ve yerine yarışan kişinin kim olduğunu araştırmaya başladı.

VAR MISIN YOK MUSUN BUSE NEDEN YOK?

30 Temmuz 2026 Perşembe günü yayınlanan Var Mısın Yok Musun bölümünde Buse, sınavı nedeniyle programa katılamadı. Sunucu Esra Erol, bölümün başında yaptığı açıklamayla yarışmacının yokluğunun nedenini izleyicilerle paylaşırken, Buse'nin yerine annesinin programa katıldığını duyurdu.

VAR MISIN YOK MUSUN HAKKINDA

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun, büyük ödül için yarışan yarışmacıların heyecan dolu mücadelesini ekranlara taşıyor. Yarışmada büyük ödül 5 milyon TL olarak açıklanırken, yarışmacılar doğru kutuları seçerek ödüllerini artırmaya çalışıyor. Her bölümde farklı yarışmacıların hayat hikayelerine de yer verilen program, hem yarışma heyecanı hem de duygusal anlarıyla dikkat çekiyor. Yeni bölümler Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ekrana geliyor.

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