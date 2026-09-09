316 bin TL'lik elektrikli otomobilde 210 km menzil! Geely Panda Mini yenilendi

SPORTİF TASARIM, AYNI PERFORMANS

Panda Mini Karting Edition, adından da anlaşılacağı üzere daha sportif bir tasarıma sahip. Ön tampondaki belirgin alt eklenti ve arka bölümdeki büyük tavan spoyleri, otomobile küçük bir yarış otomobili görünümü kazandırıyor.

Ancak bu tasarım değişiklikleri performansa doğrudan katkı sağlamıyor. Geely, söz konusu parçaların herhangi bir aerodinamik veya performans artışı sunduğunu açıklamadı.

Otomobilin azami hızı 100 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Bu nedenle Karting Edition, performans odaklı bir modelden ziyade sportif görünümüyle genç kullanıcılara hitap eden bir şehir otomobili olarak öne çıkıyor.