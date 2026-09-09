316 bin TL'lik elektrikli otomobilde 210 km menzil! Geely Panda Mini yenilendi
Geely, şehir içi kullanıma yönelik elektrikli otomobili Panda Mini’nin sportif görünümlü Karting Edition versiyonunu yeniledi. CATL üretimi 17,2 kWh LFP batarya kullanılan model, Çin’de 316 bin TL’den satışa sunulacak. 30 kW gücündeki elektrik motoruyla 100 km/s azami hıza ulaşan otomobil, CLTC standardına göre 210 kilometre menzil sunuyor.
YENİ BATARYA, 210 KİLOMETRE MENZİL
Geely Panda Mini Karting Edition, yeni batarya paketiyle önceki versiyonlardan ayrılıyor. Otomobilde CATL tarafından üretilen 17,2 kWh kapasiteli LFP batarya görev yapıyor.
Batarya, Çin’de kullanılan CLTC ölçüm standardına göre 210 kilometre menzil sunuyor. Küçük batarya kapasitesine rağmen otomobilin şehir içi kullanım odaklı yapısı, menzil değerini günlük kullanım açısından yeterli seviyede tutuyor.
SPORTİF TASARIM, AYNI PERFORMANS
Panda Mini Karting Edition, adından da anlaşılacağı üzere daha sportif bir tasarıma sahip. Ön tampondaki belirgin alt eklenti ve arka bölümdeki büyük tavan spoyleri, otomobile küçük bir yarış otomobili görünümü kazandırıyor.
Ancak bu tasarım değişiklikleri performansa doğrudan katkı sağlamıyor. Geely, söz konusu parçaların herhangi bir aerodinamik veya performans artışı sunduğunu açıklamadı.
Otomobilin azami hızı 100 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Bu nedenle Karting Edition, performans odaklı bir modelden ziyade sportif görünümüyle genç kullanıcılara hitap eden bir şehir otomobili olarak öne çıkıyor.
BEŞ FARKLI RENK SEÇENEĞİ
Geely Panda Mini Karting Edition, turuncu, siyah, gri, beyaz ve pembe olmak üzere beş farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor. İç mekânda ise siyah-beyaz ve pembe-beyaz olmak üzere iki farklı renk kombinasyonu sunuluyor.
Sportif tasarım detayları ve renk seçenekleri, Panda Mini'nin standart versiyonlardan daha genç ve dinamik bir karakter kazanmasını sağlıyor.
ÜÇ METRELİK ELEKTRİKLİ ŞEHİR OTOMOBİLİ
Panda Mini'nin kompakt boyutları şehir içi kullanıma odaklanıyor. 3.150 milimetre uzunluğa, 1.540 milimetre genişliğe ve 1.685 milimetre yüksekliğe sahip otomobilin dingil mesafesi ise 2.015 milimetre.
Üç kapılı modelde 14 inç jantlar kullanılıyor. Küçük gövde sayesinde dar sokaklarda ve yoğun şehir trafiğinde kolay manevra yapılması hedefleniyor.
Bununla birlikte otomobilin arka bagaj hacmi yalnızca 69 litre. Bu alan günlük alışveriş veya birkaç küçük çanta için yeterli olurken, uzun yolculuklarda kullanım alanı açısından sınırlı kalıyor.
B SEGMENTİ DONANIMLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Geely Panda Mini'nin kabininde 9,2 inç LCD gösterge paneli ve 8 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor.
Modelde ayrıca geri görüş kamerası, arka park sensörleri ve iki ön hava yastığı gibi donanımlar sunuluyor. Böylece oldukça küçük ve uygun fiyatlı bir şehir otomobili olmasına rağmen günlük kullanımda ihtiyaç duyulan temel ekipmanlar karşılanıyor.
22 KW DC HIZLI ŞARJ DESTEĞİ
Panda Mini Karting Edition'ın dikkat çeken özelliklerinden biri de 22 kW DC hızlı şarj desteği. Uygun bir şarj istasyonunda batarya, yüzde 30'dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 30 dakikada getirilebiliyor.
22 kW günümüz elektrikli otomobilleri için düşük bir hızlı şarj gücü olsa da Panda Mini'nin yalnızca 17,2 kWh kapasiteli bataryası nedeniyle toplam şarj süresi makul seviyede kalıyor.
40 BEYGİRLİK ELEKTRİK MOTORU
Geely Panda Mini Karting Edition'ın arka aksında 30 kW gücünde tek elektrik motoru bulunuyor. Yaklaşık 40 beygir güç üreten motor, otomobili 100 km/s azami hıza ulaştırıyor.
Modelin hızlanma verileri ise henüz açıklanmadı. 316 bin TL seviyesindeki fiyatıyla Panda Mini, özellikle uygun fiyatlı ve küçük elektrikli otomobil arayan kullanıcıları hedefliyor.
Not: 210 km menzil değeri Çin'in CLTC test standardına aittir; farklı test standartlarında gerçek kullanım menzili daha düşük olabilir.