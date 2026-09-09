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Spor

İsmail Kartal'ın Roma kararı ortaya çıktı: Bu sezon ilk defa 11'de oynatacak

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması ilk haftasında Roma'yı konuk edecek. Teknik direktör İsmail Kartal, sakatlığı bulunan İspanyol yıldız Marco Asensio'nun yokluğunda hem 10 numara pozisyonu hem de kanatlar için ilk 11'de değişiklik planlıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, Serie A temsilcisi Roma'yı ağırlayacak. Kadıköy'de 10 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak zorlu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, hücum hattında değişiklik yapması bekleniyor.

ASENSIO'NUN YERİNE GREENWOOD

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı nedeniyle Roma'ya karşı forma giyemeyecek olan Marco Asensio'nun yerine 10 numarada Mason Greenwood'a görev verecek. Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde bu pozisyonda İrfan Can Kahveci forma giymişti.

İrfan Can Kahveci
Başlık Resmiİrfan Can Kahveci

KANATLARDA KEREM VE NENE

İngiliz yıldız Greenwood'u antrenmanlarda bu bölgede deneyen Kartal'ın, kanatlarda ise Kerem Aktürkoğlu ve Malili oyuncu Dorgeles Nene'yi sahaya süreceği belirtildi.

Dorgeles Nene - Mason Greenwood
Başlık ResmiDorgeles Nene - Mason Greenwood

Bu sezon süre aldığı tüm maçlarda oyuna sonradan dahil olan Nene, böylece ilk defa bir karşılaşmada ilk 11'de mücadele etmiş olacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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