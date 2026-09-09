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Spor

Fenerbahçe'ye Roma maçı öncesi kötü haber: Yıldız oyuncunun son durumu

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Fenerbahçe'ye Roma maçı öncesi kötü haber: Yıldız oyuncunun son durumu

Fenerbahçe'de Marco Asensio, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında oynanacak Roma maçında forma giyemeyecek. Süper Lig'de Beşiktaş derbisini kaçıran 30 yaşındaki İspanyol yıldızın, Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı da belirsiz.

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UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesindeki ilk maçında 10 Eylül Perşembe günü Kadıköy'de Roma ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken; sakatlıklar takım içinde can sıkmaya devam ediyor. Beşiktaş derbisi sonrası moral arayan sarı-lacivertlilerde zorlu mücadele öncesinde Marco Asensio gelişmesi yaşandı.

ASENSIO YİNE YOK

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan İspanyol hücum oyuncusunun, Roma karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı kesinleşti.

Marco Asensio, bu sezon 7 maçta forma giydi, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Başlık ResmiMarco Asensio, bu sezon 7 maçta forma giydi, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

GAZİANTEP FK MAÇI BELİRSİZ

Asensio'nun, Roma mücadelesinin ardından Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK maçında ise görev yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Teknik heyetin, tecrübeli oyuncunun riske edilmeyerek tamamen hazır hâle gelmesi adına temkinli bir yol izleyeceği belirtildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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