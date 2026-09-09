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Ekonomi

TMO'dan çiftçilere 6.3 milyar liralık ödeme! Paralar hesaplara yattı

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TMO'dan çiftçilere 6.3 milyar liralık ödeme! Paralar hesaplara yattı

Toprak Mahsulleri Ofisi, hububat ve haşhaş kapsülü alım ödemelerine devam ediyor. 13-19 Ağustos'ta alımı yapılan hububat ürün bedeli olarak 6 milyar 280 milyon lira, 19-25 Ağustos'ta teslim edilen haşhaş kapsülü ürün bedeli için de 62 milyon lira üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) sosyal medya hesabından alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, hububat ve haşhaş kapsülü alım ödemelerinin devam ettiği belirtilerek, 13-19 Ağustos'ta alımı yapılan hububat bedelinin 6 milyar 280 milyon lira, 19-25 Ağustos'ta teslim edilen haşhaş kapsülü bedelinin ise 62 milyon lira olduğu bildirildi.

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ÖDEMESİ YAPILANA SMS İLE BİLGİ

Söz konusu ödemelerin bugün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı belirtilen açıklamada, "Ödemesi yapılan üreticiler SMS ile bilgilendirilmektedir. Ödemeler periyodik olarak devam edecektir. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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