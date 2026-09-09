Emniyet Genel Müdürlüğü yılın ilk 8 ayına ilişkin trafik kazası verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye'de Ağustos ayı sonu itibariyle trafik kazalarında bin 430 kişi hayatını kaybetti, 272 bin 207 kişi ise yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yılın 8 aylık kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde ülke genelinde yaşanan 457 bin 816 kazada bin 430 kişi hayatını kaybetti, 272 bin 207 kişi ise yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen Ağustos ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke çapında yaşanan 64 bin 901 trafik kazasında 44 bin 550 kişi yaralandı, 233 kişi hayatını kaybetti. Senenin ilk 8 aylık döneminde ise ülke genelinde yaşanan kazalarda 272 bin 207 kişi yaralandı. Kazalara yine sürücü kusurları davetiye çıkardı. Tam 206 bin 153 kazaya sürücüler neden olurken 16 bin 986 yaya da kazaya karıştı. Bin 339 kaza da araç içindeki yolcuların kurallara riayet etmemesinden kaynaklandı.

Trafik kazalarında yılın ilk 8 ayında bin 430 kişi hayatını kaybetti, 272 bin kişi yaralandı

3 MİLYONDAN FAZLA SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Senenin 8 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 2 bin 978 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 71 bin 746 yolcuya da ceza yazıldı. 3 milyon 252 bin 221 sürücüye çeşitli kural ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulanırken PTS kameraları tarafından belirlenen kural ihlalleri nedeniyle de 19 milyon 523 bin 843 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 150 bin 664 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 1 milyon 558 bin 558 araç da çeşitli nedenlerden ötürü trafikten men edildi.

Trafik kazalarında yılın ilk 8 ayında bin 430 kişi hayatını kaybetti, 272 bin kişi yaralandı

Kural tanımaz sürücüler metropol kentlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre senein ilk 8 ayında yaşanan kazalarda Ankara'da 78, İstanbul'da 96, İzmir'de 49 ve Bursa'da 40 kişi hayatını kaybetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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