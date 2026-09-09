Dünyanın en yüksek maaşlı ülke liderine 1 milyon dolarlık zam! Paranın nereye gideceği belli oldu

Singapur hükümeti, dünyanın en yüksek maaş alan lideri olan Başbakan Lawrence Wong’un yıllık maaşına 1,4 milyon Singapur doları (yaklaşık 48 milyon TL) zam yapılacağını açıkladı. Wong ise maaşındaki bu artışı önümüzdeki beş yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını duyurdu.

Singapur hükümeti, Başbakan Lawrence Wong’un da aralarında bulunduğu siyasi makam sahiplerinin maaşlarında artış yapılacağını duyurdu. Wong, salı günü Parlamento’da yaptığı açıklamada, kendisine yapılacak yıllık maaş artışını hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi.

HAYIR İŞLERİNE HARCAYACAK

Straits Times gazetesine göre Wong, hükümetin maaşını belirlenen sistem kapsamında ödemeye devam edeceğini belirterek, “Hükümet, çerçeve kapsamında öngörülen maaşımı ödemeye devam edecek, sistemimiz böyle işliyor. Ben de bu artışı uygun hayır işlerine bağışlayacağım” dedi.

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Wong’un bonuslar dahil yıllık maaşı 2,2 milyon Singapur dolarından 3,6 milyon Singapur dolarına yükselecek. Bu taahhüdün, başbakanlık görevini sürdürdüğü sürece geçerli olacağı belirtildi.

BAŞBAKAN VE BAKANLARIN MAAŞINA ZAM

Singapur’da başbakan ve bakanlar dahil siyasi makam sahiplerinin maaşları da artırılacak. Yeni göreve başlayan bir bakanın yıllık asgari maaşı, 1,1 milyon Singapur dolarından 1,8 milyon Singapur dolarına çıkarılacak.

Wong, beş yıllık sürenin sonunda kararını yeniden değerlendireceğini ve o dönemdeki koşulları dikkate alacağını söyledi. Açık uçlu bir kamuoyu taahhüdünde bulunmak veya gelecekteki başbakanların uymak zorunda hissedebileceği bir beklenti oluşturmak istemediğini belirtti.

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Wong’un selefi Kıdemli Bakan Lee Hsien Loong da 2007 yılında benzer şekilde maaş artışlarını beş yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını açıklamıştı. Lee’nin başbakan olarak yıllık maaşı 2007’de 2,5 milyon Singapur dolarından 3,1 milyon Singapur dolarına yükselmiş, 2012’de ise 2,2 milyon Singapur dolarına düşürülmüştü.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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