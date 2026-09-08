Çarpışmanın şiddetiyle yoldan fırladı! Ağacı kırıp üzerinde asılı kalan otomobil kamerada

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kontrolden çıkan araçlardan biri yol kenarındaki ağaca çarparak gövdeyi kırdı ve ağacın üzerinde asılı kaldı. İki kişinin yaralandığı ve ağacın üzerinde asılı kalan otomobilin o ilginç kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, araçta mahsur kalan yaralıların imdadına ilk olarak büyük bir panikle dışarı fırlayan çevredeki esnaf yetişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kocasinan Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKocasinan

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