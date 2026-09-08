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Spor

Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru: Avrupa Ligi planına itiraz

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Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru: Avrupa Ligi planına itiraz

Beşiktaş yönetimi, 26 Kasım Perşembe günü Hapoel Tel Aviv ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına Gürcistan'ın Batum kentinin ev sahipliği yapması planına itiraz etti.

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Beşiktaş, 26 Kasım'da Hapoel Tel Aviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının Gürcistan'ın Batum kentinde oynanması planına karçı çıktı.

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Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Serdal Adalı başkanlığındaki siyah-beyazlı yönetim, karşılaşmanın İstanbul'da oynanması için UEFA'ya itiraz başvurusunda bulundu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Celtic Union SG, Crystal Palace, Hoffenheim, Hapoel Beer Sheva ve Omonia ile karşı karşıya gelecek.
Başlık ResmiBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Celtic Union SG, Crystal Palace, Hoffenheim, Hapoel Beer Sheva ve Omonia ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı kulüp, Hapoel Tel Aviv karşılaşmasının Beşiktaş Park'ta oynanmasını talep etti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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