Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru: Avrupa Ligi planına itiraz
Beşiktaş yönetimi, 26 Kasım Perşembe günü Hapoel Tel Aviv ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına Gürcistan'ın Batum kentinin ev sahipliği yapması planına itiraz etti.
Beşiktaş, 26 Kasım'da Hapoel Tel Aviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının Gürcistan'ın Batum kentinde oynanması planına karçı çıktı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Belçika belediyesinden İsrail ekibine veto: Bu maç seyircisiz bile oynanamaz!
Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Serdal Adalı başkanlığındaki siyah-beyazlı yönetim, karşılaşmanın İstanbul'da oynanması için UEFA'ya itiraz başvurusunda bulundu.
Siyah-beyazlı kulüp, Hapoel Tel Aviv karşılaşmasının Beşiktaş Park'ta oynanmasını talep etti.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Beşiktaş'ta "olağanüstü seçim" sürprizi: Serdal Adalı adaylık için kararını verdi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR