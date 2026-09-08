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Çalıştığı şirketten 122 milyon çaldı! Sevgilisine 5 milyonluk estetik yaptırmış: Pişman değilim

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Çalıştığı şirketten 122 milyon çaldı! Sevgilisine 5 milyonluk estetik yaptırmış: Pişman değilim
Fotoğraf Başlığı Çalıştığı şirketten 122 milyon çaldı! Sevgilisine 5 milyonluk estetik yaptırmış: Pişman değilim

Çalıştığı firmayı 122 milyon lira zarara uğratan muhasebeci Mesut A. ve bağlantılı olduğu 19 şüpheli yakalandı. Paranın 60 milyonunu kumarda kaybeden şahsın; vurgun parasıyla sevgilisine 5 milyon liralık estetik yaptırdığı ve ifadesinde "Pişman değilim" dediği öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonda, çalıştığı şirketin ödemelerini kendi ve yakınlarının hesaplarına geçirerek firmayı 122 milyon lira zarara uğratan muhasebe personeli M.A. ile bağlantılı 19 şüpheli yakalandı.

5 TAŞINMAZ VE 12 ARACA EL KONULDU

İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta 4 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, şüphelilerin banka hesapları donduruldu; 5 taşınmaz ile 12 araca el konuldu.

122 MİLYON LİRA ÇALMIŞ

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında bilişim danışmanlık şirketinde muhasebeci olarak çalışan Mesut A.'nın 2021-2026 yılları arasında şirkette çalıştığı, bu süre zarfında şirkete gelen 122 milyon TL'lik miktarı kendisinin ve yakınlarının hesabına aktardığı tespit edildi.

Çalıştığı şirketten 122 milyon çaldı! Sevgilisine 5 milyonluk estetik yaptırmış: Pişman değilim
Başlık ResmiÇalıştığı şirketten 122 milyon çaldı! Sevgilisine 5 milyonluk estetik yaptırmış: Pişman değilim

SEVGİLİSİNE ESTETİK İÇİN 5 MİLYON TL HARCAMIŞ

Mesut A.'nın evli ancak boşanma aşamasında olduğu, bir de sevgilisi olduğu öğrenilirken, sevgilisinin estetik operasyonları için 5 milyon TL harcadığı, sevgilisinin üzerine ev yaptırdığı ve sevgilisi ile birlikte gece kulüpleri ve kumarhanelerde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda Mesut A.'nın sevgilisi Ş.Y.'nin hesabında 10 milyon TL olduğu tespit edildi.

Çalıştığı şirketten 122 milyon çaldı! Sevgilisine 5 milyonluk estetik yaptırmış: Pişman değilim
Başlık ResmiÇalıştığı şirketten 122 milyon çaldı! Sevgilisine 5 milyonluk estetik yaptırmış: Pişman değilim

60 MİLYONU KUMARDA KAYBETMİŞ

Mesut A.'nın Gürcistan ve Kıbrıs'ta kumar oynadığı ve yaklaşık 60 milyon TL para kaybettiği ortaya çıkarken olayla alakalı gözaltına alınan 19 şüphelinin içerisinde Mesut A., annesi, babası, boşanma aşamasındaki eşi, sevgilisi ve şirkette birlikte çalıştığı kişilerin de olduğu öğrenildi.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Öte yandan evrakları inceleyen şirket sahibinin, zimmetine para geçirdiğini fark ettiği Mesut A.'yı işten çıkarttığını ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan şüphelilere ait 12 araç ve 5 taşınmaza tedbir koyulduğu öğrenilirken, şüphelilerin banka hesaplarını bloke konuldu. Mesut A. emniyetteki ifadesinde pişman olmadığını belirtti. Gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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