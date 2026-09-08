UEFA duyurdu: Fenerbahçe-Roma maçına İspanyol hakem
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Roma karşılaşmasında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en büyük organizasyonunun lig aşamasında İtalyan ekibi Roma ile sahasında karşılaşacak.
HAKEM EKİBİ AÇIKLANDI
Chobani Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano’nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın 4'üncü hakemi Juan Martnez Munuera olacak.
Fenerbahçe-Roma müsabakasında VAR’da (Video Yardımcı Hakem) Alman Cesar Soto Grado, AVAR’da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) Valentin Gomez görev alacak.
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