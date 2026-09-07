Derbi sonrası kararını verdi! İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi'nde 4 değişiklik

Beşiktaş derbisindeki 2-1'lik mağlubiyetin ardından harekete geçen İsmail Kartal, Roma maçı öncesi ilk 11'de önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Deneyimli teknik adamın Semedo, İrfan Can, Oğuz ve Muriqi'yi kulübeye çekmesi bekleniyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler Avrupa'da oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Sarı-lacivertliler, perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile karşı karşıya gelecek.

Derbide alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de değişikliğe gitmesi bekleniyor. Sabah'ın haberine göre deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş karşılaşmasında beklenen performansı sergileyemeyen bazı oyuncuları kulübeye çekmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal

SAĞ BEKTE MERT MÜLDÜR, ORTA SAHADA İSMAİL YÜKSEK

Kartal'ın planladığı değişikliklerin başında savunma hattı geliyor. Derbide forma giyen Semedo'nun yerine Mert Müldür'ün görev yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Asensio'nun sakatlığı nedeniyle orta saha kurgusunda da zorunlu bir değişiklik yaşanacak. İspanyol oyuncu sahalara dönene kadar İrfan Can Kahveci yerine İsmail Yüksek'in oynaması ve 6 numarada görev yapması; merkez orta sahada ise Kante ve Guendouzi'nin forma giymesi bekleniyor.

İsmail Yüksek

SOL KANATTA İKİ ADAY, FORVETE LUKAKU

Derbide ilk 11'de başlayan Oğuz Aydın'ın da Roma karşısında kulübeye çekilmesi gündemde. Kartal'ın bu bölgede Kerem Aktürkoğlu veya Nene'den birine forma vermeyi düşündüğü belirtildi.

Forvet hattında ise değişikliğin daha net olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi'nin yerine Romelu Lukaku'nun görev yapması planlanıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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