Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı sözleri

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 yenen Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, ligin uzun ve zorlu olduğunu, kazanabildikleri kadar maç kazanıp toplayabildikleri kadar puan toplamak istediklerini söyledi. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçının kendisi için özel ve duygusal bir karşılaşma olacağını söyleyen İnan, "İnşallah da puan ya da puanlar alıp oradan döneriz" dedi.

Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

"ÇOK ZOR BİR MAÇI KAZANMASINI BİLDİLER"

İnan, oyun gücü yüksek ve sahada net bir duruşu olan takıma karşı oynadıklarını belirterek, maçın çok zor olacağını bildiklerini ve bunu oyuncularıyla da paylaştığını dile getirdi.

Yetenekli oyunculara karşı doğru durmanın, doğru mücadele etmenin, en az onlar kadar mücadele etmenin önemine değinen İnan, "Bunları oyuncularımızla paylaştık. Fazlasıyla mücadele ettiler, efor sarf ettiler. Çok zor bir maçı kazanmasını bildiler. En çok onlar hak etti, o yüzden tebrik ediyorum. Kazandığımız için de mutluyum." dedi.

Kocaelispor - Samsunspor

"GERÇEKTEN LİGİMİZ ÇOK ZOR"

İnan, Samsunspor'un güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak, bazı bölümlerde istedikleri baskıyı kuramasalar da oyuna müdahalelerle dengeyi sağladıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Takımın 4 haftalık performansından mutlu ve gururlu olduğunu anlatan İnan, "Gerçekten ligimiz çok zor. Ama en nihayetinde bu işin zor ve meşakkatli bir yol olduğunu biliyorum. Lig, çok uzun bir maraton. Biz kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak, toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Nihayetinde hep beraber nasıl bir yolda ilerleyeceğimize şahit olacağız." şeklinde konuştu.

İnan, transfer döneminde yaşanan zorluklara rağmen geçen sezondan daha düşük bütçeli ve daha genç bir kadro oluşturduklarını belirterek, gelişime açık, hedefleri olan oyuncularla çalışmaktan mutlu olduğunu aktardı.

Galatasaray maçının kendisi için özel ve duygusal bir karşılaşma olacağını ifade eden İnan, "Takdir edersiniz ki çok önemli ve güzel yıllarım orada geçti. O yüzden benim için yine bundan öncekiler gibi duygusal bir maç olacak. Biz çıkacağız, mücadelemizi vereceğiz. İnşallah da puan ya da puanlar alıp oradan döneriz." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası