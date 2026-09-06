Zelenskiy'den savaş için kötü haber: "Kış aylarında da devam edecek"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının kış başlamadan sona ereceğine dair beklenti oluşmadığını söyledi. Zelenskiy, "Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik temaslarda bulunmak üzere Kiev’e gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, ABD ve Avrupa ile yakın zamanda yeni bir toplantı yapılması konusunda anlaştıklarını belirtti. Toplantının Avrupa, ABD veya yeniden Ukrayna’da gerçekleştirilmesinin henüz netleşmediğini ifade etti.

Witkoff ve Kushner’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ve Kiev'deki temasların ardından müzakere sürecinin fiilen yeniden başladığını söyleyen Zelenskiy, çözülmemiş en önemli konunun toprak meselesi olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, bu tür konuların ancak liderler düzeyinde çözülebileceğini belirtti.

"MUHTEMELEN KIŞ AYLARINDA DA DEVAM EDECEK"

Savaşın sona ermesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, mevcut durumun çatışmaların kış başlamadan sona ereceğine dair beklenti oluşturmaya yetmediğini söyledi.

Zelenskiy, “Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK VE EKONOMİK GARANTİLER GÖRÜŞÜLDÜ

Zelenskiy, savaş sonrası Ukrayna'ya yönelik güvenlik ve ekonomik garantilerin de görüşüldüğünü belirtti.

Güvenliğin temelinde güçlü bir Ukrayna ordusunun bulunması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, verilecek garantilerin yeni bir Rus saldırısı ihtimalini ortadan kaldırması gerektiğini ifade etti.

Witkoff ve Kushner'in ziyareti sırasında Rusya'nın saldırılarının azaldığını hatırlatan Zelenskiy, “Patriot’tan bile daha iyi çalıştınız. Daha sık gelin, böylece halkımız biraz olsun yaşayabilir” dedi.

"RUSYA YENİ SEFERBERLİK İLAN EDEBİLİR" İDDİASI

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki güçlerini artırdığını savunan Zelenskiy, Moskova'nın yeni bir seferberlik ilan edebileceğini öne sürdü.

Ukrayna'nın son 10-12 ayda savaş alanında güçlendiğini belirten Zelenskiy, bunun diplomasi için fırsat sunduğunu ifade etti.

Zelenskiy, önlerindeki en önemli zorlukların ise ağır kış ile ordunun, savunma sanayisinin ve insani harcamaların finansmanındaki açık olduğunu kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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