Antalya'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz ve 450 personelle müdahale ediliyor.

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Akbaş Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, ekipleri alarma geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Antalyada orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlere 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz ve 3 iş makinesinin yanı sıra 450 personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Antalyada orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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