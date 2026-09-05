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Spor

Anderson Talisca'dan derbi sonrası olay Fenerbahçe göndermesi

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Anderson Talisca'dan derbi sonrası olay Fenerbahçe göndermesi

Fenerbahçe'nin Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira'ya gönderdiği Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medyadan bir açıklama yaparak göndermede bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenildiği maçın ardından bir paylaşım yapan Talisca, gönderme yaptı.

AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Sarı lacivertli takımdan istemese de yabancı kuralı nedeniyle ayrılmak durumunda kalan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş derbisinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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"NE EKERSEN ONU BİÇERSİN"

Başarılı olmak için doğru tercihlerin yapılması gerektiğini vurgulayan Talisca, "Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? Doğru şeyleri yap, alçakgönüllülük, karakterle ve kendi egonun peşinden sürüklenmeden. Sonunda, tutumlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya koyar." ifadelerini kullandı.

TALISCA'NIN FENERBAHÇE KARNESİ

Sarı lacivertli formayla bu sezon 7 maçta 5 gol atan Anderson Talisca, Fenerbahçe'de oynadığı 18 ayda 75 maçta 44 gol kaydetti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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