Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Polonya-İtalya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Yarı final maçı yayın bilgileri

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Polonya-İtalya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Yarı final maçı yayın bilgileri
Fotoğraf Başlığı Polonya-İtalya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Yarı final maçı yayın bilgileri

Polonya-İtalya voleybol maçı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin finaldeki rakibini belirleyecek. İstanbul'da oynanacak kritik yarı final öncesinde Polonya-İtalya maçının saati, yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri voleybolseverlerin gündemine geldi.

Kaydet
a- | +A

CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final heyecanı 5 Eylül Cumartesi günü devam ediyor. Polonya ile İtalya, Sinan Erdem Spor Salonu'nda finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Mücadelenin kazananı 6 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Avrupa şampiyonluğu için finalde sahaya çıkacak.

POLONYA-İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya-İtalya voleybol maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Mücadele İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

İki takım finale farklı çeyrek final eşleşmelerinden geldi. Polonya, Hollanda karşısında ilk seti 25-16 kazanırken ikinci seti 25-20 kaybetti. Ardından 25-20 ve 25-23'lük setlerle üstünlüğü yeniden ele alan Polonya, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. İtalya da İsveç karşısında 3-1 kazanarak adını son dört takım arasına yazdırdı.

Polonya-İtalya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Yarı final maçı yayın bilgileri
Başlık ResmiPolonya-İtalya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Yarı final maçı yayın bilgileri

POLONYA-İTALYA VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Polonya-İtalya voleybol yarı final karşılaşması TRT Spor Yıldız ve tabii spot ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen voleybolseverler saat 19.00 itibarıyla TRT Spor Yıldız yayınını takip edebilecek.

Yarı finalin ardından gözler 6 Eylül Pazar günü oynanacak madalya karşılaşmalarına çevrilecek. Üçüncülük maçı saat 16.00'da, Avrupa şampiyonunu belirleyecek final ise saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

İLGİLİ HABERLER
Türkiye-Sırbistan voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Sırbistan maç sonucu
HABERLER
Türkiye-Sırbistan voleybol maçını kim kazandı? Türkiye-Sırbistan maç sonucu
Filenin Sultanları finalde! Türkiye
HABERLER
Filenin Sultanları finalde! Türkiye'nin final maçı ne zaman, rakibi kim?
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ZİRVEYE BİR ADIM KALDI!
ZİRVEYE BİR ADIM KALDI!
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
TAHLİYEYE MAHKEME FRENİ!
TAHLİYEYE MAHKEME FRENİ!
Katliamcı saldırganın annesi için yeni karar
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
BATAN GEMİ BULUNDU!
BATAN GEMİ BULUNDU!
Tuğberk İmamoğlu 720 metre derinlikte tespit edildi
'KARDEŞLİK' VURGUSU
'KARDEŞLİK' VURGUSU
Erdoğan, "4 büyükler"in başkanlarını kabul etti
KATAR'DAN TÜRKİYE BELGESELİ!
KATAR'DAN TÜRKİYE BELGESELİ!
Fransa'yı geride bırakan Ankara formülüne dikkat çektiler
BAYRAKTAR'A DİKKAT ÇEKTİLER
BAYRAKTAR'A DİKKAT ÇEKTİLER
Yunan F-16'ları çaresiz bırakan gece taktiği!
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI!
100 bin lira yatıran 76 bin lira kâr etti!
'BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL ANI SAKLI'
'BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL ANI SAKLI'
Luis Enrique'den G.Saray maçı için ilk açıklama
EN DÜŞÜK MAAŞ...
EN DÜŞÜK MAAŞ...
Memur ve emekli zammı için 3 kritik tahmin
3 GÜNLÜK TALİMAT GELDİ
3 GÜNLÜK TALİMAT GELDİ
Putin, Trump'ın çağrısına karşılık verdi!
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!
Köprü ve otoyol özelleştirmesi gündem olmuştu
BAKAN MÜJDEYİ VERDİ!
BAKAN MÜJDEYİ VERDİ!
14 saatlik yolculuk 3,5 saate düşecek
'AL SANA SANTRFOR KARDEŞİM'
'AL SANA SANTRFOR KARDEŞİM'
Trabzon’un yeni golcüsünü eski hocaları anlattı
7 AYDA 130 TONLUK ALTIN ALIMI!
7 AYDA 130 TONLUK ALTIN ALIMI!
Fiyata bakmadan ‘Merkez’den topluyorlar
SEVDİĞİ KIZ İÇİN KAÇIP GİTTİ
SEVDİĞİ KIZ İÇİN KAÇIP GİTTİ
Süper Lig'de olay futbolcu hakkında karar verildi
EŞİ DE ARALARINDAYMIŞ...
EŞİ DE ARALARINDAYMIŞ...
Feribot faciasında can verenleri tesadüfen izlemiş!
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
'ELE GEÇİRMELİ MİYDİK?'
Yunan Bakan'dan küstah İstanbul ve Ayasofya çıkışı!
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇTI
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇTI
Kayıp gelin ortaya çıktı! Damat ve kayınpederi suçladı
SCHENGEN'DEKİ KURAL DEĞİŞTİ
SCHENGEN'DEKİ KURAL DEĞİŞTİ
Yarın havalimanlarında mahsur kalabilirsiniz!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
El birliği sisteminin avantajları neler? El birliği sisteminin 5 avantajı
El birliği sisteminin avantajları neler? El birliği sisteminin 5 avantajı
Kaydet
Atina'nın Bayraktar hesabı altüst oldu! F-16'ları çaresiz bırakan gece taktiği Yunanistan'ı kara kara düşündürüyor!
Atina'nın Bayraktar hesabı altüst oldu!
Kaydet
Filenin Sultanları finalde! Türkiye'nin final maçı ne zaman, rakibi kim?
Filenin Sultanları final maçı ne zaman, rakibi kim?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.