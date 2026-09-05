Polonya-İtalya voleybol maçı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin finaldeki rakibini belirleyecek. İstanbul'da oynanacak kritik yarı final öncesinde Polonya-İtalya maçının saati, yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri voleybolseverlerin gündemine geldi.

CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final heyecanı 5 Eylül Cumartesi günü devam ediyor. Polonya ile İtalya, Sinan Erdem Spor Salonu'nda finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Mücadelenin kazananı 6 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Avrupa şampiyonluğu için finalde sahaya çıkacak.

POLONYA-İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya-İtalya voleybol maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Mücadele İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

İki takım finale farklı çeyrek final eşleşmelerinden geldi. Polonya, Hollanda karşısında ilk seti 25-16 kazanırken ikinci seti 25-20 kaybetti. Ardından 25-20 ve 25-23'lük setlerle üstünlüğü yeniden ele alan Polonya, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. İtalya da İsveç karşısında 3-1 kazanarak adını son dört takım arasına yazdırdı.

Polonya-İtalya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Yarı final maçı yayın bilgileri

POLONYA-İTALYA VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Polonya-İtalya voleybol yarı final karşılaşması TRT Spor Yıldız ve tabii spot ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen voleybolseverler saat 19.00 itibarıyla TRT Spor Yıldız yayınını takip edebilecek.

Yarı finalin ardından gözler 6 Eylül Pazar günü oynanacak madalya karşılaşmalarına çevrilecek. Üçüncülük maçı saat 16.00'da, Avrupa şampiyonunu belirleyecek final ise saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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