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Dünya

Yarın havalimanlarında mahsur kalabilirsiniz! Schengen'deki o kural değişti, milyonlarca yolcu için kritik uyarı!

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Yarın havalimanlarında mahsur kalabilirsiniz! Schengen'deki o kural değişti, milyonlarca yolcu için kritik uyarı!

Avrupa'ya seyahat planı yapan milyonlarca yolcuyu ilgilendiren uygulamada kritik tarih geldi. 

Ekim 2025'te kademeli olarak başlayan ve 10 Nisan 2026'da tamamen devreye alınan EES için yaz aylarında sağlanan geçici kolaylıklar sona eriyor.

Yarın havalimanlarında mahsur kalabilirsiniz! Schengen'deki o kural değişti, milyonlarca yolcu için kritik uyarı!

6 EYLÜL'DE ESNEKLİK SONA ERİYOR

Yaz döneminde yoğunluğun kabul edilemez seviyelere ulaşması halinde üye ülkelere belirli sınır noktalarında biyometrik veri toplamayı geçici olarak durdurma imkanı verilmişti.

Söz konusu esnekliğin 6 Eylül itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Böylece AB dışından gelen kısa süreli ziyaretçiler için parmak izi ve yüz görüntüsü gibi biyometrik verilerin kullanıldığı kontrollerde sınır yetkililerinin hareket alanı daralacak.

Yarın havalimanlarında mahsur kalabilirsiniz! Schengen'deki o kural değişti, milyonlarca yolcu için kritik uyarı!

Avrupa Komisyonu, EES'nin yaz boyunca genel olarak iyi çalıştığını açıklarken bazı üye ülkelerle sistemin uygulanmasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Yarın havalimanlarında mahsur kalabilirsiniz! Schengen'deki o kural değişti, milyonlarca yolcu için kritik uyarı!

PASAPORT DAMGASI DÖNEMİ KAPANDI

EES ile Schengen Bölgesi'nin dış sınırlarından giriş ve çıkış yapan kısa süreli AB dışı ziyaretçilerin pasaport bilgileri, giriş-çıkış tarihleri ve biyometrik verileri elektronik ortamda kaydediliyor.

Sistemle birlikte pasaportlara manuel damga vurulmasının yerini dijital kayıt aldı. Böylece Schengen'deki 90 gün/180 gün kuralı da elektronik olarak takip ediliyor ve izin verilen kalış süresini aşan yolcular otomatik olarak tespit edilebiliyor.
 

Yarın havalimanlarında mahsur kalabilirsiniz! Schengen'deki o kural değişti, milyonlarca yolcu için kritik uyarı!

SINIRDA 20 SANİYELİK İŞLEM 90 SANİYEYE ÇIKTI

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) paylaştığı verilere göre daha önce yaklaşık 20-25 saniye süren standart pasaport kontrolü, EES kapsamında yaklaşık 90 saniyeye kadar çıkabiliyor.

Sektör temsilcileri, geçici esnekliğin kaldırılmasının özellikle yoğun havalimanlarında bekleme sürelerini yeniden artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Yarın havalimanlarında mahsur kalabilirsiniz! Schengen'deki o kural değişti, milyonlarca yolcu için kritik uyarı!

FRANKFURT'TA BEKLEME SÜRESİ 2 SAATE ULAŞTI

Financial Times ile seyahat analiz grubu Qsensor'ın araştırmasına göre Frankfurt Havalimanı'nda ortalama bekleme süresi temmuz ayında 120 dakikaya ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde süre 60 dakika seviyesindeydi.

Münih'te 31 dakikalık bekleme süresinin 60 dakikaya kadar çıktığı, Amsterdam'da ise maksimum bekleme süresinin 80 dakikadan 120 dakikaya yükseldiği aktarıldı.

Yarın havalimanlarında mahsur kalabilirsiniz! Schengen'deki o kural değişti, milyonlarca yolcu için kritik uyarı!

AKTARMALI UÇUŞ YAPACAKLARA UYARI

Seyahat sektörü temsilcileri, 6 Eylül sonrasında Avrupa sınır kontrolünden geçecek yolcuların seyahat programlarında daha geniş zaman aralıkları bırakmasını tavsiye ediyor.

Global Work & Travel CEO'su Himmelmann, özellikle kısa aktarma sürelerinden kaçınılması gerektiğini belirterek, "Kağıt üzerinde tamamen makul görünen bir aktarma, sınırda bir saat veya daha fazla zaman kaybetmeniz halinde çok kısa sürede sıkıntılı bir hale gelebilir" dedi.

Yarın havalimanlarında mahsur kalabilirsiniz! Schengen'deki o kural değişti, milyonlarca yolcu için kritik uyarı!

IATA ve seyahat sektörü kuruluşları ise yoğunluk halinde biyometrik kontrollerin kısmen askıya alınmasına imkan veren esnekliğin 6 Eylül sonrasında da sürdürülmesi için Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunuyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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