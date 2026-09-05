Yarın havalimanlarında mahsur kalabilirsiniz! Schengen'deki o kural değişti, milyonlarca yolcu için kritik uyarı!

PASAPORT DAMGASI DÖNEMİ KAPANDI

EES ile Schengen Bölgesi'nin dış sınırlarından giriş ve çıkış yapan kısa süreli AB dışı ziyaretçilerin pasaport bilgileri, giriş-çıkış tarihleri ve biyometrik verileri elektronik ortamda kaydediliyor.

Sistemle birlikte pasaportlara manuel damga vurulmasının yerini dijital kayıt aldı. Böylece Schengen'deki 90 gün/180 gün kuralı da elektronik olarak takip ediliyor ve izin verilen kalış süresini aşan yolcular otomatik olarak tespit edilebiliyor.

