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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir kentimize daha tramvay geliyor: 8 kilometrelik hatta 11 istasyon olacak

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir kentimize daha tramvay geliyor: 8 kilometrelik hatta 11 istasyon olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi–Havalimanı–Belediye Tramvay Hattı’nın, havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 11726 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesine ilişkin kararda değişiklik yapıldığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Karar kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi’nin Şehir Hastanesi–Havalimanı–Belediye Tramvay Hattı Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir kentimize daha tramvay geliyor: 8 kilometrelik hatta 11 istasyon olacak
Başlık ResmiBakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir kentimize daha tramvay geliyor: 8 kilometrelik hatta 11 istasyon olacak

8,67 KİLOMETRELİK HATTA 11 İSTASYON

Projenin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Etüt Raporu’nun 14 Kasım 2025 tarihinde Bakanlığa sunulduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlığımızca üstlendiğimiz hat, 8,67 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşuyor. Havalimanı bağlantısını da kapsayan hattımızla Şehir Hastanesi ile Belediye arasında raylı sistem ulaşımı sağlayacağız.”

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir kentimize daha tramvay geliyor: 8 kilometrelik hatta 11 istasyon olacak
Başlık ResmiBakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir kentimize daha tramvay geliyor: 8 kilometrelik hatta 11 istasyon olacak

SAATTE TEK YÖNDE 10 BİN 305 YOLCU

Uraloğlu, “Kentin yüksek yoğunluklu konut alanları, merkezi iş alanı, hastane tesisi, otogar ve havalimanı gibi cazibe merkezlerine hizmet verecek güzergâhta planlanan hattımızın 2050 hedef yılında saatte tek yönde 10 bin 305 yolcuya hizmet vermesini öngörüyoruz.” dedi

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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