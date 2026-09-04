Zincir marketlere açılan soruşturmada karar! İşte BİM, Migros ve ŞOK'a kesilen cezalar

Rekabet Kurumu'nun gıda perakende sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturmalarda sona gelindi. BİM'in ardından Migros ve ŞOK Marketler de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamalarla soruşturma sonuçlarını duyurdu. İşte BİM, Migros ve ŞOK'a kesilen cezalar...

Rekabet Kurumu, 10 Mart 2025 tarihinde aralarında BİM, Migros ve ŞOK'un da bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçiler hakkında iki ayrı soruşturma başlatmıştı. Şirketlerin rekabet kurallarını ihlal edip etmediği incelenen soruşturma tamamlandı. BİM, Migros VE ŞOK'tan soruşturmayla ilgili peş peşe KAP'a açıklama yapıldı.

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BİM'E 67.2 MİLYON LİRA CEZA

BİM tarafından yapılan KAP açıklamasında, soruşturmalardan birinde şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine karar verildiği ve bu dosyada idari para cezası uygulanmadığı bildirildi.

Diğer soruşturma ise uzlaşma usulüyle sonlandırıldı. BİM'in ödeyeceği idari para cezası 67 milyon 217 bin 829,62 TL olarak belirlendi. Şirket yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanması halinde 50 milyon 413 bin 372 TL ödeme yapacak.

Zincir marketlere açılan soruşturmada karar! İşte BİM, Migros ve ŞOKa kesilen cezalar

MİGROS'UN CEZASI 48.4 MİLYON TL

Migros Ticaret de KAP üzerinden soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu. Şirkete tebliğ edilen ceza 48 milyon 443 bin 775,31 TL oldu. Migros'un yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanarak ödeyeceği tutar ise 36 milyon 332 bin 831,48 TL.

Zincir marketlere açılan soruşturmada karar! İşte BİM, Migros ve ŞOKa kesilen cezalar

ŞOK'A 39,9 MİLYON TL CEZA

ŞOK Marketler'in KAP açıklamasına göre ise iki soruşturmadan birinde şirketin kanunun 4. maddesini ihlal etmediğine karar verildi ve ceza uygulanmadı.

Diğer soruşturma kapsamında uzlaşma yoluna gidilirken, ŞOK'un ödeyeceği tutar 39 milyon 910 bin 27,96 TL olarak belirlendi. Yüzde 25 erken ödeme indirimiyle bu rakam 29 milyon 932 bin 520,97 TL'ye düşecek.

Zincir marketlere açılan soruşturmada karar! İşte BİM, Migros ve ŞOKa kesilen cezalar

ÜÇ MARKETİN TOPLAM CEZASI 155,5 MİLYON TL

Böylece BİM, Migros ve ŞOK'a tebliğ edilen toplam ceza yaklaşık 155,6 milyon TL oldu. Üç şirketin de yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanması durumunda kasadan çıkacak toplam tutar ise yaklaşık 116,7 milyon TL olacak.

Soruşturmaların tamamlanmasıyla birlikte zincir marketler açısından uzun süredir devam eden süreç de sona ermiş oldu.

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