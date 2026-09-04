Oya Lale Arslan gözaltına alındı
Sosyal medya ve YouTube üzerinden yaptığı yayınlar sebebiyle Oya Lale Arslan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Arslan gözaltı alınırken şüphelinin evinde arama yapıldı.
Sosyal medyadaki yayın ve paylaşımları nedeniyle Oya Lale Arslan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
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