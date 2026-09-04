Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz hoca!

Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktör arayışına devam ediyor. Arda Turan, Fatih Terim gibi hocaların ismi geçerken, Bordo-mavili kulübe sürpriz bir teknik direktör önerildi. Liverpool efsanesi Steven Gerrard ile teknik direktörlük için temas kurulduğu öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sürüyor.

Amedspor yenilgisi sonrası teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran bordo-mavili ekibin Arda Turan, Fatih Terim, Sergio Conceiçao, Vitor Pereira ve Marcelino'yu adaylar arasına aldığı öne sürülmüştü.

Steven Gerrard

STEVEN GERRARD ÖNERİLDİ

Ajansspor'da yer alan habere göre Karadeniz temsilcisinin son olarak Al-Ettifaq takımını çalıştıran Steven Gerrard ile de temas halinde olduğu ve İngiliz teknik direktörün Trabzonspor'a önerildiği iddia edildi.

GERRARD'IN KARİYERİ

46 yaşındaki teknik adam futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Liverpool U18, U19, Rangers, Aston Villa ve Al-Ettifaq takımlarında görev yaptı.

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RANGERS İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Gerrard, 2020-21 sezonunda İskoç ekibi Rangers ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

YABANCI HOCA GELECEK

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ismi geçen Arda Turan, Fatih Terim, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı ile görüşmediklerini açıklamıştı. Doğan, "Şampiyon hocalarımız var; Şenol Güneş, Abdullah Avcı ama bizim böyle bir gündemimiz yok. Arda Turan zaten bir takımın başında, dolayısıyla böyle bir gündem de yok. Yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor. Çalışmalarımız o yönde. Görüştüğümüz, planlamasını yaptığımız ve takımla alakalı raporunu istediğimiz teknik direktörler var. Benim başarılı olmaktan başka bir şansım yok. İnşallah hatasız bir karar vereceğiz. Transferde önümüzdeki günlerde Türkiye içinden bir şeyler daha yaşanabilir. Eksikler neyse tamamlanacak. Onuachu'nun ayrılığı gibi bir gündemimiz de yok." ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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