İstanbul Sultanbeyli’de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç.’ye yönelik operasyon düzenlendi. Polise ateş açan şüpheli, ekiplerin karşılık vermesi sonucu etkisiz hale getirilirken çatışmada 1 vatandaş yaralandı.

İstanbul’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda sıcak dakikalar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde DEAŞ’a yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye’de bir terör saldırısı gerçekleştirmeyi planladığı değerlendirilen Berkan Ç.’nin yakalanması için Sultanbeyli’de operasyon düzenlendi.

POLİSE ATEŞ AÇTI

Operasyon sırasında ekiplerin bulunduğu bölgede şüpheli Berkan Ç. tarafından polise ateş açıldı. Bunun üzerine polis ekipleri de ateşle karşılık verdi.

Çıkan çatışmada Berkan Ç. etkisiz hale getirildi. Olay sırasında bölgede bulunan 1 vatandaşın da yaralandığı öğrenildi.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise saldırı! Valilikten açıklama geldi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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